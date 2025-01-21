Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Черновцах прошел турнир в честь юбилеев легенд местного футбола
Другие новости
21 января 2025, 16:28 |
283
0

В Черновцах прошел турнир в честь юбилеев легенд местного футбола

Доказали, что есть еще порох в пороховнице

21 января 2025, 16:28 |
283
0
В Черновцах прошел турнир в честь юбилеев легенд местного футбола

В Черновцах состоялся турнир ветеранских команд в честь юбилеев легенд буковинского футбола. Ведь 18 января первому капитану национальной сборной Украины Юрию Шелепницкому и экс-капитану «Буковины» Ивану Гакману исполнилось, соответственно, 60 и 70 лет, а экс-главный тренер «Буковины» Михаил Лахнюк 21 января отметил 80 день рождения.

Организаторами турнира стали Черновицкий горсовет и областная ассоциация футбола.

Изюминкой соревнований стало то, что Шелепницкий и Гакман доказали, что есть еще порох в пороховницах и выходили на площадку. Среди участников были и другие известные буковинские футболисты Юрий Гий, Виктор Мглинец, Валерий Королянчук, Николай Головачук.

А в финальном матче ветераны «Легмаша» вырвали победу у «Буковины» – 3:2.

Ранее мы сообщали, что полузащитник, который покинул «Александрию», станет игроком «Буковины».

По теме:
«Без Бражко и Попова...». Экс-игрок сборной – о матче Динамо в ЛЕ
Владимир ШАРАН: «В Стамбуле динамовцам нужно показать свое лицо»
УАФ определилась с местом проведения матча Украина – Бельгия
Черновцы инсайд Юрий Шелепницкий Юрий Гий Виктор Мглинец
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркисы в компании топового поклонника. Кто приехал поддержать Динамо?
Футбол | 21 января 2025, 17:22 2
Суркисы в компании топового поклонника. Кто приехал поддержать Динамо?
Суркисы в компании топового поклонника. Кто приехал поддержать Динамо?

Перед матчем против «Галатасарая» в компании с владельцами «бело-синих» заметили Мирчу Луческу

Источник: турецкий клуб возобновил интерес к Шапаренко
Футбол | 21 января 2025, 16:07 8
Источник: турецкий клуб возобновил интерес к Шапаренко
Источник: турецкий клуб возобновил интерес к Шапаренко

«Трабзонспор» проявляет серьезную активность на трансферном рынке

На Australian Open 2025 определена первая полуфинальная пара у женщин
Теннис | 21.01.2025, 12:18
На Australian Open 2025 определена первая полуфинальная пара у женщин
На Australian Open 2025 определена первая полуфинальная пара у женщин
Динамо работает на трансферном рынке как по учебнику. Не хватает топ-продаж
Футбол | 21.01.2025, 06:59
Динамо работает на трансферном рынке как по учебнику. Не хватает топ-продаж
Динамо работает на трансферном рынке как по учебнику. Не хватает топ-продаж
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я пересмотрел реванш Усик – Фьюри и понял одно» 
Бокс | 21.01.2025, 09:15
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я пересмотрел реванш Усик – Фьюри и понял одно» 
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я пересмотрел реванш Усик – Фьюри и понял одно» 
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею в ярком матче вышла в полуфинал
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею в ярком матче вышла в полуфинал
20.01.2025, 00:07 15
Хоккей
Тайсон ФЬЮРИ: «Это полнейшее безумие и самое глупое, что я слышал»
Тайсон ФЬЮРИ: «Это полнейшее безумие и самое глупое, что я слышал»
20.01.2025, 15:29 1
Бокс
Месси назвал лучшего английского игрока на все времена. Не Лэмпард и Руни
Месси назвал лучшего английского игрока на все времена. Не Лэмпард и Руни
20.01.2025, 08:03 4
Футбол
Назван самый богатый боксер в истории. Известно место Усика и его заработок
Назван самый богатый боксер в истории. Известно место Усика и его заработок
20.01.2025, 07:48 8
Бокс
«За Мудрика заплатили 100 млн». Кассано снова раскритиковал звезду Милана
«За Мудрика заплатили 100 млн». Кассано снова раскритиковал звезду Милана
20.01.2025, 13:12 1
Футбол
Интересный поворот. Украинский защитник отказался оставаться в Динамо
Интересный поворот. Украинский защитник отказался оставаться в Динамо
19.01.2025, 21:34 27
Футбол
Анчелотти назвал пять лучших игроков, которых тренировал. Есть ли Шевченко?
Анчелотти назвал пять лучших игроков, которых тренировал. Есть ли Шевченко?
20.01.2025, 01:35
Футбол
Невероятная Свитолина. Определены пары 1/4 финала Aus Open 2025 у женщин
Невероятная Свитолина. Определены пары 1/4 финала Aus Open 2025 у женщин
20.01.2025, 12:40 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем