В Черновцах прошел турнир в честь юбилеев легенд местного футбола

В Черновцах состоялся турнир ветеранских команд в честь юбилеев легенд буковинского футбола. Ведь 18 января первому капитану национальной сборной Украины Юрию Шелепницкому и экс-капитану «Буковины» Ивану Гакману исполнилось, соответственно, 60 и 70 лет, а экс-главный тренер «Буковины» Михаил Лахнюк 21 января отметил 80 день рождения.

Организаторами турнира стали Черновицкий горсовет и областная ассоциация футбола.

Изюминкой соревнований стало то, что Шелепницкий и Гакман доказали, что есть еще порох в пороховницах и выходили на площадку. Среди участников были и другие известные буковинские футболисты Юрий Гий, Виктор Мглинец, Валерий Королянчук, Николай Головачук.

А в финальном матче ветераны «Легмаша» вырвали победу у «Буковины» – 3:2.

Ранее мы сообщали, что полузащитник, который покинул «Александрию», станет игроком «Буковины».