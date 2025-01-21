Источник: Шахтер не собирается снижать цену на Зубкова. Сколько хотят?

Донецкий «Шахтер» не собирается снижать цену за хавбека Александра Зубкова ниже 7,5 млн. евро, сообщает турецкий журналист Сердар.

«Трабзонспор» убедил игрока, но «Шахтер» пока не соглашается на снижение стоимости трансфера.

Ранее сообщалось, что 28-летний футболист согласился на трансфер и согласовал условия личного контракта с турецким клубом.

Зубков является воспитанником донецкого «Шахтера» и большую часть карьеры провел в структуре клуба. С 2019 по 2022 год выступал за венгерский «Ференцварош».

В текущем сезоне Александр забил 5 голов в 12 матчах УПЛ, сыграл 1 поединок Кубка Украины, а также 6 игр Лиги чемпионов (забил 2 мяча).