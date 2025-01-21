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  4. Источник: Шахтер не собирается снижать цену на Зубкова. Сколько хотят?
Украина. Премьер лига
21 января 2025, 15:47 | Обновлено 21 января 2025, 15:52
226
1

Источник: Шахтер не собирается снижать цену на Зубкова. Сколько хотят?

Донецкий клуб готов продать хавбека не менее чем за 7,5 млн евро

21 января 2025, 15:47 | Обновлено 21 января 2025, 15:52
226
1
Источник: Шахтер не собирается снижать цену на Зубкова. Сколько хотят?
ФК Шахтер. Александр Зубков

Донецкий «Шахтер» не собирается снижать цену за хавбека Александра Зубкова ниже 7,5 млн. евро, сообщает турецкий журналист Сердар.

«Трабзонспор» убедил игрока, но «Шахтер» пока не соглашается на снижение стоимости трансфера.

Ранее сообщалось, что 28-летний футболист согласился на трансфер и согласовал условия личного контракта с турецким клубом.

Зубков является воспитанником донецкого «Шахтера» и большую часть карьеры провел в структуре клуба. С 2019 по 2022 год выступал за венгерский «Ференцварош».

В текущем сезоне Александр забил 5 голов в 12 матчах УПЛ, сыграл 1 поединок Кубка Украины, а также 6 игр Лиги чемпионов (забил 2 мяча).

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трансферы Трабзонспор Шахтер Донецк чемпионат Турции по футболу Александр Зубков трансферы УПЛ
Николай Степанов Источник: X (Twitter)
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Комментарии 1
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Gargantua81
получается могли доплатить 1.5 млн и взять Зубкова.
позиции на поле конечно разные, но индивидуальный уровень Зубкова и Сикана несравним.
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