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  4. «Без Бражко и Попова...». Экс-игрок сборной – о матче Динамо в ЛЕ
Лига Европы
21 января 2025, 15:42 |
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«Без Бражко и Попова...». Экс-игрок сборной – о матче Динамо в ЛЕ

Фактор родных стен будет доминировать в Стамбуле

21 января 2025, 15:42 |
200
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«Без Бражко и Попова...». Экс-игрок сборной – о матче Динамо в ЛЕ
Олег Шелаев

Бывший игрок национальной сборной Украины Олег Шелаев эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на сегодняшний поединок группового раунда Лиги Европы по футболу между турецким «Галатасараем» и киевским «Динамо»:

«В Стамбуле хозяева получат весомые дивиденды от фактора родных стен. Заполненные трибуны, а турецкие фаны умеют болеть, будут гнать вперед своих, тем более, что победа приблизит «Галатасарай» к попаданию сразу в 1/8 финала Лиги Европы.

К тому же у динамовцев будут отсутствовать из-за травм Денис Попов и Владимир Бражко. Без них у киевлян могут возникнуть серьезные проблемы в центре защиты и опорной зоне полузащиты.

Все же, будем надеяться, что динамовцы хорошо изучили игру хозяев, оборона которых также не безгрешна. У киевлян хватает скоростных исполнителей, которые могут усложнить стамбульскому гранду жизнь. Хотя я склоняюсь к тому, что хозяева при поддержке 12 игрока таки возьмут верх – 2:1».

Ранее ожиданиями от игры, которая состоится в рамках 7-го тура основного этапа Лиги Европы, поделился бывший динамовец Владимир Шаран.

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Источник: турецкий клуб возобновил интерес к Шапаренко
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Владимир Бражко Денис Попов Олег Шелаев Галатасарай Динамо Киев Лига Европы Галатасарай - Динамо инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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