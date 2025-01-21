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  4. Владимир ШАРАН: «В Стамбуле динамовцам нужно показать свое лицо»
Лига Европы
21 января 2025, 15:05 | Обновлено 21 января 2025, 15:06
193
2

Владимир ШАРАН: «В Стамбуле динамовцам нужно показать свое лицо»

После зимнего тайм-аута для киевского «Динамо» евровесна начнется в Стамбуле

21 января 2025, 15:05 | Обновлено 21 января 2025, 15:06
193
2
Владимир ШАРАН: «В Стамбуле динамовцам нужно показать свое лицо»
Владимир Шаран

Об ожиданиях от игры, которая состоится в рамках 7-го тура основного этапа Лиги Европы, со Sport.ua поделился бывший динамовец Владимир Шаран.

– Все, кто болеет за «Динамо» (а таких людей очень много, ведь как раньше, так и до сих пор она является народной командой), в первую очередь ожидают хорошей игры, – сказал он. – Но главным является то, что все хотим убедиться в том, что мы способны выиграть или хотя бы не проиграть. Хотелось бы в этом поединке сыграть на высоком уровне.

– Каким вам видится ход событий в матче с «Галатасараем»?

– Трудно сказать. На сегодняшний день «Динамо» провело только контрольные поединки, не имея ни одного официального матча. А вот «Галатасарай» наоборот – эта команда играет их постоянно в чемпионате Турции. Поэтому динамовцам в этом плане будет очень непросто. Ведь ни один официальный поединок нельзя заменить спаррингами. Считаю, что на ход событий на стамбульском стадионе будет влиять бешеная поддержка болельщиков «Галатасарая». И динамовцы, я надеюсь, должны быть психологически готовы к этому. В этой встрече они должны чувствовать себя раскованно, ведь никакого давления относительно турнирного значения они не должны чувствовать. Я надеюсь, что в этом поединке уже не будет экспериментов. Имею в виду, когда раньше были эксперименты с учетом логистики, занятости в матчах в национальном чемпионате. Тогда тренерский штаб «Динамо» вынужден был варьировать состав и даже схемы. Поэтому я надеюсь, что сегодня будет боевой состав и киевская команда будет играть по своей привычной тактической схеме. Честно говоря, с нетерпением жду этого поединка.

– Как думаете, что является самым важным для тренерского штаба «Динамо» в этой игре – обязательно биться за престиж клуба или готовиться через еврокубковые матчи к поединкам чемпионата?

– Прежде всего, динамовцам нужно показать свое лицо, ведь команда находится на непривычной для себя последней строчке в турнирной таблице основного раунда Лиги Европы. Поэтому двух мыслей в этом вопросе быть даже не может – конечно же, биться за престиж клуба. Ведь «Динамо» есть «Динамо». Все все хорошо понимают, что для нашего гранда победа многое значит. Это и престиж клуба, и реноме каждого без исключения члена команды.

– В матче с «Галатасараем» не будут играть ведущие футболисты – Денис Попов и Владимир Бражко. Их отсутствие может повлиять на характер действий динамовцев?

– Конечно, это потери. Ведь оба – серьезные игроки в составе «Динамо». Попов самоотверженно играет в центральной зоне обороны, а Бражко вообще является важной фигурой в опорной зоне – через него ведется вся игра. Даже не знаю, кто может заменить его на этой позиции. Пихаленок? Даже не знаю... Ведь ему лучше играть немного «выше», потому что он является более конструктивным футболистом. Впрочем, посмотрим, как решит тренерский штаб. А что касается обороны, то возможно «Динамо» снова сыграет в три центральных защитника. Мне трудно об этом говорить, хотя изменения такие вполне вероятны.

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Источник: турецкий клуб возобновил интерес к Шапаренко
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Галатасарай Динамо Киев Лига Европы Галатасарай - Динамо Владимир Шаран инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Комментарии 2
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MIRRA
...смішно. Мажорам головне попасти в ЛЧ, щоб були гроші на ставки в Монако.... А позоритися можуть і вільні агенти, яких нашкребуть влітку. Всій ущербній мажорній голоті, яка зараз мінусуватиме, рекомендую поставити хоча б кілька соток на своїх колгоспників, а не триндіти тут про данєцкіх, ботів і т.д.... Я, вболівальник ДК з 30-літнім стажем, гарантую, що ця отара сьогодні програє (і з великою долею ймовірності - не в 1 мяч)... На жаль... Далі радійте переогам над ЛНЗ і Колосами....
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zelc006
А покажуть, як завжди, пердачину! 
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