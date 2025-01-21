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  4. Янник Синнер – Алекс де Минаур. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Australian Open
21 января 2025, 14:40 | Обновлено 21 января 2025, 14:50
214
0

Янник Синнер – Алекс де Минаур. Прогноз и анонс на матч Australian Open

Поединок состоится 22 января в 10:30 по Киеву

21 января 2025, 14:40 | Обновлено 21 января 2025, 14:50
214
0
Янник Синнер – Алекс де Минаур. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Коллаж Sport.ua

В очередном четвертьфинале Australian Open, 22 января, между собой сыграют Янник Синнер (Италия, АТР 1) – Алекс Де Минаур (Австралия, ATP 8). Встреча состоится в 10:30 по киевскому времени на Rod Laver Arena.

Янник Синнер

Лидер мирового рейтинга провел феноменальный прошлый сезон, восемь выигранных турниров позволили итальянцу стать первой ракеткой мира. Много вопросов оставила история с допингом, хоть спортсмена и оправдали, но в его версию не все поверили.

На этом мейджоре Синнер защищает свой титул, пока все идет по плану, на корте он проводит не больше трех часов, только с Руне отыграл 3:05, норвежца он одолел в четырех сетах, столько же партий понадобилось для победы над малоизвестным австралийцем Скулкейтом. В трех сетах удалось пройти чилийца Харри и американца Хирона.

Если вернуться к матчу с Руне, в третьем сете, Синнер взял медицинский тайм-аут, он чувствовал себя неважно, инициатива была на стороне соперника, но перерыв пошел ему на пользу, итальянец сумел добиться победы.

Яннику всего 23 года, но обладает качествами опытного топ-теннисиста, к тому же есть выносливость и интеллект. На этом турнире спортсмен подает в среднем чуть больше 10 эйсов за матч, в последней встрече скорость первой подачи в среднем была 197 км/час, что выглядит очень хорошо.

Важным будет и физическое состояние, ведь погоду переносить местный австралиец будет точно легче, но это не будет оправданием в случае фиаско. Обращу внимание, насколько сильно Синнер играет на харде, в прошлом сезоне он выиграл 50 матчей из 53 на этом покрытии, в том числе два шлема.

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Алекс Де Минаур

Австралийцу многие пророчили большое будущее, Надаль его называл в свое время самым быстрым теннисистом в туре, что очень ценно услышать от легендарного испанца. Де Минаур стал каким-то связующим звеном между середняком и топ-теннисистом, до уровня последнего ему не хватало стабильности.

Отдельная история, турниры большого шлема, спортсмену уже 25 лет, он еще никогда не заходил дальше четвертьфинала. Сетка на домашнем мейджоре не была сложной, по очереди были обыграны: Ботик Ван Де Зандсхулп (84), Тристан Бойер (136), Франсиско Черундоло (31), Алекс Микельсен (42). За четыре матча он провел на корте примерно десять с половиной часов, отдав всего один сет, сложнее всего было против Черундоло, почти четыре часа и победа в четырех партиях.

Если посмотреть статистику, то Де Минаур имеет проблемы с первой подачей, в последних двух встречах этот показатель был меньше 50%, что выглядит катастрофически для теннисиста такого уровня, с такой второй подачей первой ракетке мира точно не создать проблем.

Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс де Минаур

Личные встречи

В очных противостояниях Синнер доминирует, в некоторых источниках можно найти счет 9:0, формально счет 9:1 в пользу итальянца, просто в единственном победном для австралийца матче его соперник не вышел на корт, поэтому и получил техническое поражение. Последний раз спортсмены пересекались примерно два месяца назад на Кубке Дэвиса, тогда Синнер выиграл 6:3, 6:4.

Прогноз

Встречаются представители топ-10, так что это матч игроков высокого уровня. Не нужна помощь букмекеров, чтоб определить, кто в паре фаворит. Конечно, Синнеру дают больше шансов на успех. Есть опасения на счет физического состояния итальянца, а Де Минаура будет подбадривать местная публика. На Синнера можно поставить с коэффициентом 1.18, на его соперника 5.25. Перспективной считаю ставку на тотал больше 33.5 геймов за 1.75.

Прогноз Sport.ua
Янник Синнер
22.01.2025 -
10:30
Алекс де Минаур
Тотал геймов больше 33.5 1.75 Сделать ставку
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Янник Синнер Алекс де Минаур прогнозы прогнозы на теннис Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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