Игроком Динамо заинтересовался один из самых титулованных клубов мира

Амстердамский «Аякс» интересуется украинским вингером киевского «Динамо» Назаром Волошиным, сообщает издание Football Transfers.

Источник утверждает, что с помощью специальных алгоритмов было определено, что 21-летний футболист идеально вписывается в стиль игры нидерландской команды.

Напомним, «Аякс» в своей истории выиграл 63 трофея, что делает этот клуб 11-м в списке самых титулованных клубов в истории футбола.

В сезоне 2024/25 Назар Волошин провел 25 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что защитник «Динамо» Денис Попов ведет переговоры с турецким «Трабзонспором».