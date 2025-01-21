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Украина. Премьер лига
21 января 2025, 14:43 | Обновлено 21 января 2025, 15:06
3041
2

Игроком Динамо заинтересовался один из самых титулованных клубов мира

Назар Волошин может продолжить карьеру в «Аяксе»

21 января 2025, 14:43 | Обновлено 21 января 2025, 15:06
3041
2
Игроком Динамо заинтересовался один из самых титулованных клубов мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Назар Волошин

Амстердамский «Аякс» интересуется украинским вингером киевского «Динамо» Назаром Волошиным, сообщает издание Football Transfers.

Источник утверждает, что с помощью специальных алгоритмов было определено, что 21-летний футболист идеально вписывается в стиль игры нидерландской команды.

Напомним, «Аякс» в своей истории выиграл 63 трофея, что делает этот клуб 11-м в списке самых титулованных клубов в истории футбола.

В сезоне 2024/25 Назар Волошин провел 25 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что защитник «Динамо» Денис Попов ведет переговоры с турецким «Трабзонспором».

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Назар Волошин Аякс Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ чемпионат Нидерландов по футболу
Дмитро Вус Источник: FootballTransfers
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Перець
чого б і неспробувати гарна команда з амбіціями
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+1
Gargantua81
хороший вариант для Назара. Но кем его заменить?  разве что Безерру подписать.
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0
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