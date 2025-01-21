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Украина. Премьер лига
21 января 2025, 13:58 |
793
1

Вышел на замену и сделал ассист. Экс-игрок Динамо дебютировал в аматорах

Денис Гармаш провел первый матч в любительской команде «Лесное»

21 января 2025, 13:58 |
793
1
Вышел на замену и сделал ассист. Экс-игрок Динамо дебютировал в аматорах
ФК Лесное. Денис Гармаш

21 января состоялся товарищеский матч, в котором сыграли «Колос» U-19 и представитель Аматорской лиги Украины ФК «Лесное». Матч закончился разгромной победой любительского клуба со счетом 5:2.

В этой встрече дебютировал за «Лесное» бывший игрок киевского «Динамо» Денис Гармаш. Полузащитник вышел на замену и уже через 20 секунд отдал результативную передачу.

Гармаш длительное время выступал за киевский клуб. С января 2024 года играл за харьковский «Металлист 1925» – за это время провел 15 матчей за основную команду и забил два гола. Денис разорвал контракт с клубом Первой лиги по обоюдному согласию сторон.

Ранее сообщалось, что Гармаш продолжит карьеру в клубе, который выступает в Аматорской лиге Украины.

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чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Первая лига Украины Металлист 1925 Денис Гармаш Лесное аматорский футбол дебют
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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Перець
як кажуть талант не проп "єш
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