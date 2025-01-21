Вышел на замену и сделал ассист. Экс-игрок Динамо дебютировал в аматорах

21 января состоялся товарищеский матч, в котором сыграли «Колос» U-19 и представитель Аматорской лиги Украины ФК «Лесное». Матч закончился разгромной победой любительского клуба со счетом 5:2.

В этой встрече дебютировал за «Лесное» бывший игрок киевского «Динамо» Денис Гармаш. Полузащитник вышел на замену и уже через 20 секунд отдал результативную передачу.

Гармаш длительное время выступал за киевский клуб. С января 2024 года играл за харьковский «Металлист 1925» – за это время провел 15 матчей за основную команду и забил два гола. Денис разорвал контракт с клубом Первой лиги по обоюдному согласию сторон.

Ранее сообщалось, что Гармаш продолжит карьеру в клубе, который выступает в Аматорской лиге Украины.