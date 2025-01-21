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Лига чемпионов
21 января 2025, 13:27 | Обновлено 21 января 2025, 14:23
111
0

Бруну ЛАЖЕ: «Барселона – кандидат на победу в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Бенфики» поделился ожиданиями от игры с «Барселоной»

21 января 2025, 13:27 | Обновлено 21 января 2025, 14:23
111
0
Бруну ЛАЖЕ: «Барселона – кандидат на победу в Лиге чемпионов»
УЕФА. Бруну Лаже

Главный тренер лиссабонской «Бенфики» Бруну Лаже поделился ожиданиями от матча 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны»:

«Они претендуют на победу в Лиге чемпионов. Это команда с фантастическими игроками, и они демонстрируют ДНК «Барселоны» как команды, хотя можно заметить влияние тренера Ханси Флика. Сейчас у них более вертикальная игра и они уверенно прессингуют.

Есть два фундаментальных аспекта. Один из них заключается в том, что мы сосредоточены на себе и на том, как мы хотим играть, как с мячом, так и без него. В частности, как создать проблемы для высокой линии защиты. Второй, который является жизненно важным, – это домашняя поддержка».

Матч «Бенфика» – «Барселона» состоится 21 января в 22:00 по киевскому времени.

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Барселона Бенфика Лига чемпионов Бенфика - Барселона Бруну Лаже
Дмитро Вус Источник: УЕФА
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