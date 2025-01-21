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  4. «Это будет легко». Турецкие эксперты верят в победу Галатасарая над Динамо
Лига Европы
21 января 2025, 12:47 |
114
0

«Это будет легко». Турецкие эксперты верят в победу Галатасарая над Динамо

В Турции киевлянам не дают шансов

21 января 2025, 12:47 |
114
0
«Это будет легко». Турецкие эксперты верят в победу Галатасарая над Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine

Турецкие эксперты не верят в то, что киевское «Динамо» сможет отобрать очки у «Галатасарая» в матче Лиги Европы, который состоится во вторник, 21 января, в Стамбуле и начнется в 17:30 по киевскому времени.

«Галатасарай« победит «Динамо» со счетом 2:0», – цитирует бывшего арбитра Ахмета Чакара Halk TV. Тот же ресурс сообщает, что в победу стамбульского клуба верит и футбольный комментатор Синан Энгин.

«Думаю, «Галатасарай» легко выиграет у киевского «Динамо», – приводит слова журналиста Шансала Буюки GS Gazete.

Twitter-паблик Spor Haberleri поделился заявлением сотрудника A Spor TV Танера Карамана: «Некоторые игроки «Галатасарая» не играют в полную силу в матчах чемпионата перед еврокубками. Поэтому я думаю, что «Галатасарай» заставит нас забыть матч с «Хатайспором» своей игрой во встрече с киевским «Динамо».

Ранее известный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал, кого не будет хватать «Динамо» в матче с «Галатасараем».

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Галатасарай Динамо Киев Лига Европы Галатасарай - Динамо
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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