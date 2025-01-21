Динамо призвало болельщиков не носить клубную символику в Турции

21 января состоится матч седьмого тура Лиги Европы, в котором сыграют турецкий «Галатасарай» и киевское «Динамо».

Накануне поединка украинский клуб обратился к болельщикам и призвал тех не носить клубную символику в Стамбуле ради безопасености:

«Во вторник киевское «Динамо» на выезде проведет матч седьмого тура основного этапа Лиги Европы против турецкого «Галатасарая», который состоится на стадионе Ali Sami Yen Spor Kompleksi в Стамбуле.

Для украинских болельщиков будет организовано специальное место сбора, с которого вы безопасно, в сопровождении полиции, будете проведены на стадион. Начало сбора болельщиков в İBB Taksim Gezi Parkı в 15:00 по местному времени, матч начнется в 18:30 по местному времени. Также настоятельно просим воздержаться от ношения клубной символики в городе для вашей безопасности», – сообщается на официальном сайте клуба.

«Динамо» не набрало ни одного очка и замыкает турнирную таблицу Лиги Европы (36-е место). В активе «Галатасарая» – 12 баллов и шестая позиция.