Экс-тренер Шахтера отказался возглавить Порту. Известно, почему

Португальский специалист Паулу Фонсека отказался возглавить «Порту», ​​который недавно уволил Витора Бруну с должности главного тренера команды.

Как сообщает итальянский инсайдер Николо Скира, 51-летний португалец имеет другие планы на продолжение карьеры, поэтому не захотел возвращаться в клуб, который он тренировал в сезоне 2013/14.

Украинским фанатам Фонсека известен по тренерской работе в донецком «Шахтере». Последним клубом португальского специалиста был итальянский «Милан».

В нынешнем сезоне «Порту» занимает третье место турнирной таблицы чемпионата Португалии, имея в своем активе 40 турнирных пунктов после 18 сыгранных матчей.