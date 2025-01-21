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  4. Экс-тренер Шахтера отказался возглавить Порту. Известно, почему
Португалия
21 января 2025, 11:52 |
867
0

Экс-тренер Шахтера отказался возглавить Порту. Известно, почему

Паулу Фонсека не захотел работать в Португалии

21 января 2025, 11:52 |
867
0
Экс-тренер Шахтера отказался возглавить Порту. Известно, почему
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Португальский специалист Паулу Фонсека отказался возглавить «Порту», ​​который недавно уволил Витора Бруну с должности главного тренера команды.

Как сообщает итальянский инсайдер Николо Скира, 51-летний португалец имеет другие планы на продолжение карьеры, поэтому не захотел возвращаться в клуб, который он тренировал в сезоне 2013/14.

Украинским фанатам Фонсека известен по тренерской работе в донецком «Шахтере». Последним клубом португальского специалиста был итальянский «Милан».

В нынешнем сезоне «Порту» занимает третье место турнирной таблицы чемпионата Португалии, имея в своем активе 40 турнирных пунктов после 18 сыгранных матчей.

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Паулу Фонсека Порту чемпионат Португалии по футболу назначение тренера
Олег Вахоцкий Источник: Николо Скира
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