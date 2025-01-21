Экс-тренер Шахтера отказался возглавить Порту. Известно, почему
Паулу Фонсека не захотел работать в Португалии
Португальский специалист Паулу Фонсека отказался возглавить «Порту», который недавно уволил Витора Бруну с должности главного тренера команды.
Как сообщает итальянский инсайдер Николо Скира, 51-летний португалец имеет другие планы на продолжение карьеры, поэтому не захотел возвращаться в клуб, который он тренировал в сезоне 2013/14.
Украинским фанатам Фонсека известен по тренерской работе в донецком «Шахтере». Последним клубом португальского специалиста был итальянский «Милан».
В нынешнем сезоне «Порту» занимает третье место турнирной таблицы чемпионата Португалии, имея в своем активе 40 турнирных пунктов после 18 сыгранных матчей.
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