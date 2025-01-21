ЕЗЕРСКИЙ: «Главные проблемы Динамо – центр защиты и опорная зона»

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Динамо» Владимир Езерский эксклюзивно для Sport.ua рассказал кому отдает предпочтение в очередном поединке группового раунда Лиги Европы между футболистами турецкого «Галатасарая» и подопечными Александра Шовковского:

«Последние контрольные поединки динамовцев на январском сборе в Турции дают основания надеяться, что они в обороне стали действовать надежнее. А именно проблемы в центре защиты и опорной зоне, на мой взгляд, больше всего донимали их в Лиге Европы.

Во-вторых, турецкие команды для киевлян являются удобными. Динамовцы значительно чаще побеждали, чем уступали. Поэтому не стоит подопечным Александра Шовковского портить статистику своих предшественников. Хотя прекрасно осознаю, что «Галатасарай» сейчас на ходу, уверенно мчится к очередному чемпионскому титулу, что в отличие от киевлян он уже провел несколько официальных матчей, что завтрашняя победа позволит закрепиться в главной восьмерке, и все же. Динамовцам уже пора доказывать, что они остаются конкурентоспособными на международной арене, что могут позаботиться об имидже клуба.

Даже несмотря на отсутствие Попова и Бражка. Вот почему надеюсь, что украинская команда завтра в Стамбуле продемонстрирует свои лучшие качества и не проиграет».

Ранее экс-игрок сборной Украины Сергей Нагорняк дал комментарий относительно сегодняшнего матча Лиги Европы «Галатасарай» – «Динамо».