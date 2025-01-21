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  4. Максим ШАЦКИХ: «Хусанов заслужил трансфер в Ман Сити»
Англия
21 января 2025, 10:45 | Обновлено 21 января 2025, 10:56
719
0

Максим ШАЦКИХ: «Хусанов заслужил трансфер в Ман Сити»

Экс-форвард киевского «Динамо» прокомментировал трансфер узбекского защитника

21 января 2025, 10:45 | Обновлено 21 января 2025, 10:56
719
0
Максим ШАЦКИХ: «Хусанов заслужил трансфер в Ман Сити»
ФК Манчестер Сити. Абдукодир Хусанов

Экс-форвард киевского «Динамо» и сборной Узбекистана Максим Шацких в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал трансфер узбекского защитника Абдукодира Хусанова из французского «Ланса» в английский «Манчестер Сити».

– Максим Александрович, как прокомментируете трансфер узбекского защитника Абдукодира Хусанова в «Ман Сити»?

– Во-первых, просто так туда футболистов не берут, особенно в такие топ-команды. Во-вторых, «Ман Сити» не будет покупать в свою команду игрока просто для количества. На Хусанова же не только «Ман Сити» претендовал. За ним просто очередь из команд стояла. И это были практически все топ-клубы. Поэтому все в руках Хусанова, все от него зависит. Он точно заслужил этот трансфер в «Ман Сити». Хусанов продемонстрировал свою трудоспособность, игру, самоотдачу, желание и все остальное. Я думаю, что у него все должно получиться в «Манчестер Сити». Только не знаю, сразу ли будут использовать Абдукодира в составе. Не знаю, но в ближайшее время, думаю, мы это увидим.

– Учитывая результаты «Ман Сити», может, Гвардиола и начнет ставить сразу в основу Хусанова.

– Да, возможно. Исходя из того, что «Ман Сити» сейчас не может сильно похвастаться результатами, то, возможно, постараются сразу использовать его на поле по полной программе. Посмотрим!

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Манчестер Сити Абдукодир Хусанов Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Максим Шацких инсайд
Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
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