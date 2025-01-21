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  4. «Сказал просить на коленях». Игрок Ингульца – о разговоре с Поворознюком
Украина. Премьер лига
21 января 2025, 16:46 | Обновлено 21 января 2025, 16:57
1036
2

«Сказал просить на коленях». Игрок Ингульца – о разговоре с Поворознюком

Юрий Козыренко поделился интересной историей

21 января 2025, 16:46 | Обновлено 21 января 2025, 16:57
1036
2
«Сказал просить на коленях». Игрок Ингульца – о разговоре с Поворознюком
Александр Поворознюк

Футболист «Ингульца» Юрий Козыренко рассказал о том, как его перевели в юношескую команду клуба.

– Проблема в том, что вы не выполняли, по его мнению, требования тренера?

– Мы старались работать на максимум. Причины перевода в U-19 никто не объяснил: ни главный тренер, ни президент. Нас просто поставили перед фактом. С нами никто не хотел разговаривать. Пришел помощник тренера и сообщил, что решение клуба – перевести нас в молодежную команду.

– Что вы делали в юношеской команде? Приобщали ли вас к матчам?

– Участвовали во всех тренировках, выполняли все требования, также сыграли 3 поединка на турнире памяти Олега Бабаева и 3 товарищеских матча. Использовали это, как возможность для поддержания формы. Отдельно хочу отметить тренера в U-19, он много взял от Лупашко, тренироваться было интересно. Получается, что в основной команде решили все поломать, а идеи Лупашко остались только в U-19.

– Вы говорили, что президент с вами не хотел разговаривать, но все же определенный разговор между вами происходил. О чем шла речь, как он отреагировал?

– Говорил, чтобы мы шли к тренеру и просились на коленях, чтобы он вас вернул обратно.

– Это конкретная цитата Поворознюка?

– Да. Мы потом подходили к Кобину, говорили, что хотим вернуться, но он ответил отказом. Больше разговоров не было.

Ранее Юрий Козыренко признался, сколько зарабатывал в команде в последние 3 месяца.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец Юрий Козыренко Василий Кобин Александр Поворознюк
Дмитро Вус Источник: Украинский футбол
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Александр Бондарь
кто Кобину сказал что он тренер ???
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Lulinnha
Хорошо что хоть не заставил ноги мыть...
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