Сумма шокирует. Игрок Ингульца признался, сколько зарабатывает в команде

Футболист «Ингульца» Юрий Козыренко прокомментировал слухи о своем предстоящем уходе из клуба.

– В СМИ появилась информация, что четверо игроков «Ингульца», в том числе и вы, обратились в клуб с просьбой расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Это правда?

– Да, информация соответствует действительности.

– А какая ситуация по задолженности по заработной плате?

– Платят минималку – 6 400 гривен уже 3-й месяц подряд, то и все.

– Это началось с момента, как вас перевели в U-19?

– Нас перевели в день зарплаты. В тот день должны были прийти деньги, но нас перевели в U-19. Тренер хотел показаться «хорошим» перед президентом.