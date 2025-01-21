Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сумма шокирует. Игрок Ингульца признался, сколько зарабатывает в команде
Украина. Премьер лига
21 января 2025, 15:20 | Обновлено 21 января 2025, 15:21
1733
2

Сумма шокирует. Игрок Ингульца признался, сколько зарабатывает в команде

Юрию Козыренко 3 месяца подряд платили минимальную зарплату

21 января 2025, 15:20 | Обновлено 21 января 2025, 15:21
1733
2
Сумма шокирует. Игрок Ингульца признался, сколько зарабатывает в команде
ФК Ингулец. Юрий Козыренко

Футболист «Ингульца» Юрий Козыренко прокомментировал слухи о своем предстоящем уходе из клуба.

– В СМИ появилась информация, что четверо игроков «Ингульца», в том числе и вы, обратились в клуб с просьбой расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Это правда?

– Да, информация соответствует действительности.

– А какая ситуация по задолженности по заработной плате?

– Платят минималку – 6 400 гривен уже 3-й месяц подряд, то и все.

– Это началось с момента, как вас перевели в U-19?

– Нас перевели в день зарплаты. В тот день должны были прийти деньги, но нас перевели в U-19. Тренер хотел показаться «хорошим» перед президентом.

По теме:
ДРАМБАЕВ: «В Бельгии очень много беговой работы»
В Динамо сделали заявление по Попову перед матчем с Галатасараем
В Рухе прокомментировали подписание 4 новичков и назвали цели клуба
Юрий Козыренко Ингулец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу зарплаты финансы
Дмитро Вус Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владимир ШАРАН: «В Стамбуле динамовцам нужно показать свое лицо»
Футбол | 21 января 2025, 15:05 1
Владимир ШАРАН: «В Стамбуле динамовцам нужно показать свое лицо»
Владимир ШАРАН: «В Стамбуле динамовцам нужно показать свое лицо»

После зимнего тайм-аута для киевского «Динамо» евровесна начнется в Стамбуле

Галатасарай – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Футбол | 21 января 2025, 10:12 126
Галатасарай – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Галатасарай – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Шансов на еврокубковую весну у киевлян уже нет, но есть возможность немного поправить репутацию

Александр УСИК: «Мне тогда было очень тяжело, я решил закончить с боксом»
Бокс | 21.01.2025, 08:04
Александр УСИК: «Мне тогда было очень тяжело, я решил закончить с боксом»
Александр УСИК: «Мне тогда было очень тяжело, я решил закончить с боксом»
Универсиада-2025. Определен соперник хоккейной сборной Украины в полуфинале
Хоккей | 21.01.2025, 02:15
Универсиада-2025. Определен соперник хоккейной сборной Украины в полуфинале
Универсиада-2025. Определен соперник хоккейной сборной Украины в полуфинале
Шахтер продал игрока сборной Украины – это не Зубков. Известна сумма
Футбол | 20.01.2025, 17:22
Шахтер продал игрока сборной Украины – это не Зубков. Известна сумма
Шахтер продал игрока сборной Украины – это не Зубков. Известна сумма
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
як грають так і платять
Ответить
+1
Strontium
Минималка     сейчас 8000. Значит Поворознюк высчитывает за питание.)
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Интересный поворот. Украинский защитник отказался оставаться в Динамо
Интересный поворот. Украинский защитник отказался оставаться в Динамо
19.01.2025, 21:34 27
Футбол
Тренер Дэвиса: «Усик не входит даже в топ-20, откуда он вообще взялся?»
Тренер Дэвиса: «Усик не входит даже в топ-20, откуда он вообще взялся?»
20.01.2025, 08:24 6
Бокс
Динамо работает на трансферном рынке как по учебнику. Не хватает топ-продаж
Динамо работает на трансферном рынке как по учебнику. Не хватает топ-продаж
21.01.2025, 06:59 69
Футбол
«Новый Кроос». Перес и Анчелотти в восторге от испанского полузащитника
«Новый Кроос». Перес и Анчелотти в восторге от испанского полузащитника
20.01.2025, 12:34 2
Футбол
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею в ярком матче вышла в полуфинал
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею в ярком матче вышла в полуфинал
20.01.2025, 00:07 15
Хоккей
Назван самый богатый боксер в истории. Известно место Усика и его заработок
Назван самый богатый боксер в истории. Известно место Усика и его заработок
20.01.2025, 07:48 8
Бокс
Свитолина наказала нейтралку и пробилась в 1/4 финала Australian Open 2025
Свитолина наказала нейтралку и пробилась в 1/4 финала Australian Open 2025
20.01.2025, 04:10 68
Теннис
«За Мудрика заплатили 100 млн». Кассано снова раскритиковал звезду Милана
«За Мудрика заплатили 100 млн». Кассано снова раскритиковал звезду Милана
20.01.2025, 13:12 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем