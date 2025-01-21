Сумма шокирует. Игрок Ингульца признался, сколько зарабатывает в команде
Юрию Козыренко 3 месяца подряд платили минимальную зарплату
Футболист «Ингульца» Юрий Козыренко прокомментировал слухи о своем предстоящем уходе из клуба.
– В СМИ появилась информация, что четверо игроков «Ингульца», в том числе и вы, обратились в клуб с просьбой расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Это правда?
– Да, информация соответствует действительности.
– А какая ситуация по задолженности по заработной плате?
– Платят минималку – 6 400 гривен уже 3-й месяц подряд, то и все.
– Это началось с момента, как вас перевели в U-19?
– Нас перевели в день зарплаты. В тот день должны были прийти деньги, но нас перевели в U-19. Тренер хотел показаться «хорошим» перед президентом.
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