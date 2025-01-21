Сергей НАГОРНЯК: «Галатасарай – Динамо? У стамбульцев бесшабашная команда»

Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк в эксклюзивном интервью Sport.ua дал комментарий касательно сегодняшнего матча Лиги Европы «Галатасарай» – «Динамо».

– Какие шансы у киевлян, учитывая, что «Галатасарай» в хорошей форме? Стамбульская команда с августа не проигрывает.

– Это о многом говорит. А «Динамо» только недавно начало подготовку ко второй половине сезона. Игровой тонус – это вещь очень важная. Тем более с августа стамбульская команда не проигрывает. Тяжело будет с «Галатасараем». Но любая серия когда-нибудь заканчивается. Будем надеяться, что «Динамо» выстрелит на евроарене напоследок. Но будет многое зависеть от того, кого поставит в состав тренер. А это многое значит!

– Может сыграть киевлянам на руку то, что турки где-то в открытый футбол играют?

– Все может быть. У стамбульцев бесшабашная команда. В их составе иностранцев много. «Галатасарай» все-таки является грандом турецкого футбола. Но будет непросто с ними играть, учитывая их поддержку на стадионе. А «Динамо» все-таки часто критикуют за их выступления на евроарене. Будем надеяться, что киевляне прервут серию «Галатасарая». Но динамовцам будет очень тяжело.

– По поводу сборов киевской команды что можете сказать? Ванат забивал во время подготовительных матчей.

– Надеемся, что он забьет в еврокубках. Но на сборах задача команды – это набрать физическую готовность. После проигрышного поединка с «Магдебургом» динамовцы втянулись в ритм сборов и начали выглядеть получше в спаррингах, одержав три победы и один раз сыграв вничью. Но все равно, чтобы команду хорошо подготовить к чемпионату, надо больше месяца. Великий Фабио Капелло говорил, что ему для подготовки команды нужно 40 дней. А это чуть больше месяца! Поэтому «Динамо» тяжело будет в выездном поединке Лиги Европы с «Галатасараем».