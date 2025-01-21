Мичел сделал заявление по Цыганкову перед матчем Жироны с Миланом в ЛЧ
Украинец готов сыграть с «Миланом» в 7 туре основного этапа
Главный тренер испанской «Жироны» Мичел рассказал о состоянии здоровья украинского полузащитника команды Виктора Цыганкова накануне матча Лиги чемпионов против «Милана».
«С Виктором все хорошо. Нам нужен самый лучший Виктор. Я считаю, что его форма в порядке – физически он выглядит уверенно, находится в хорошем моменте, хотя есть еще куда совершенствоваться», – лаконично ответил испанец.
Виктор Цыганков только недавно восстановился от мышечной травмы, но уже успел отличиться результативным действием в матче испанской Ла Лиги против «Севильи» (1:2).
Матч «Милан» – «Жирона» запланирован на среду, 22 января. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.
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