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  4. Мичел сделал заявление по Цыганкову перед матчем Жироны с Миланом в ЛЧ
Лига чемпионов
21 января 2025, 09:36 |
757
0

Мичел сделал заявление по Цыганкову перед матчем Жироны с Миланом в ЛЧ

Украинец готов сыграть с «Миланом» в 7 туре основного этапа

21 января 2025, 09:36 |
757
0
Мичел сделал заявление по Цыганкову перед матчем Жироны с Миланом в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Главный тренер испанской «Жироны» Мичел рассказал о состоянии здоровья украинского полузащитника команды Виктора Цыганкова накануне матча Лиги чемпионов против «Милана».

«С Виктором все хорошо. Нам нужен самый лучший Виктор. Я считаю, что его форма в порядке – физически он выглядит уверенно, находится в хорошем моменте, хотя есть еще куда совершенствоваться», – лаконично ответил испанец.

Виктор Цыганков только недавно восстановился от мышечной травмы, но уже успел отличиться результативным действием в матче испанской Ла Лиги против «Севильи» (1:2).

Матч «Милан» – «Жирона» запланирован на среду, 22 января. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

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Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона Милан Лига чемпионов Виктор Цыганков
Олег Вахоцкий Источник: Estadio Deportivo
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