Аренда до декабря. Аргентинский хавбек прошел медосмотр для Карпат
Патрисио Танда вскоре перейдет из аргентинского Расинг во львовский клуб
Львовский клуб «Карпаты» в ближайшее время завершит трансфер хавбека аргентинского «Расинга» Патрисио Танды.
22-летний полузащитник Патрисио Танда уже успешно прошел медосмотр в лагере Карпат, базирующихся в Турции, сообщает ТаТоТаке.
Зелено-белые возьмут опорного хавбека в аренду до 31 декабря 2025 года. Договор также будет включать опцию выкупа футболиста.
Впервые об интересе «Карпат» в этом игроке сообщалось в декабре 2024 года.
С августа 2023 года по декабрь 2024 года Танда на правах аренды выступал за клуб «Унион» Санта-Фе.
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