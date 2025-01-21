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Украина. Премьер лига
21 января 2025, 05:43 | Обновлено 21 января 2025, 09:04
129
0

Аренда до декабря. Аргентинский хавбек прошел медосмотр для Карпат

Патрисио Танда вскоре перейдет из аргентинского Расинг во львовский клуб

21 января 2025, 05:43 | Обновлено 21 января 2025, 09:04
129
0
Аренда до декабря. Аргентинский хавбек прошел медосмотр для Карпат
Twitter. Патрисио Танда

Львовский клуб «Карпаты» в ближайшее время завершит трансфер хавбека аргентинского «Расинга» Патрисио Танды.

22-летний полузащитник Патрисио Танда уже успешно прошел медосмотр в лагере Карпат, базирующихся в Турции, сообщает ТаТоТаке.

Зелено-белые возьмут опорного хавбека в аренду до 31 декабря 2025 года. Договор также будет включать опцию выкупа футболиста.

Впервые об интересе «Карпат» в этом игроке сообщалось в декабре 2024 года.

С августа 2023 года по декабрь 2024 года Танда на правах аренды выступал за клуб «Унион» Санта-Фе.

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Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
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