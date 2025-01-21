«А разговоров-то было». Фанаты о переходе четырех игроков Руха в Карпаты

Футбольный клуб «Рух» официально сообщил о переходе в «Карпаты» нескольких игроков. Защитник Алексей Сыч и нападающий Игорь Краснопир были куплены львовскими «Карпатами» за 1 миллион евро каждого, а полузащитники Олег Федор и Илья Квасница будут выступать в аренде с обязательством выкупа после полугода.

Сыч, который был признан лучшим игроком команды в первой половине сезона 2024/25, сыграл за «Рух» 65 матчей, забив 1 гол и сделал 6 ассистов. Федор, который провел 34 игры и сделал 3 результативные передачи, также стал чемпионом Украины среди команд U-19 и участвовал в Юношеской лиге УЕФА. Квасница отличился 13 голами и 12 ассистами в 58 играх, а Краснопир, за 18 матчей, забил 6 голов.

Фанаты «Руха» и «Карпат» пока не до конца понимают, как будет происходить слияние, или же на трансферах этих четырех игроков все и закончится.

Milan Zlatić: «А разговоров-то было».

Merko: «Топ «слияние», из одной средненькой команды трансфер четырех игроков в другую средненькую команду. А будет ли объединяться полностью клубный менеджмент и инфраструктура? Вот тогда расскажут о слиянии».

SERHIY: «Усиление мощное».

Денис: «Так непривычно видеть Квасницу в форме «Карпат», не думал что такое когда-то случится».

Iamandriishafran: «Интересно Федор теперь запишет новое интервью? Все-таки школа «Карпат» не такая и плохая».

Captain.america.1990: «Сыч не хотел переходить, откуда у него должна быть мотивация».

Ostap_zhuk: «Зато Федора взяли. Парень будущее украинского футбола».

Andriy_ha_vr: «Классное усиление, команде очень поможет. Правда, не понимаю прикола с арендой с обязательным выкупом».

Sergiy.bunda: «Ну шо мужички дай бог сил вам защищать зелено-белые флаги».

Oleg_kulbachenko: «Казалось, амбициозный проект и реально перспективная команда. Оказалось, х..ня».

Mmynenko: «Какой же это стыд. Надеюсь, что львовяни принципиально не будут ходить на футбол».

Muliar.tanya.m: «Украинский футбол, во всей красе».