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Англия
20 января 2025, 23:43 | Обновлено 21 января 2025, 00:08
62
0

ВИДЕО. Мадуэке увеличил перевес Челси в игре против Вулверхэмптона

Хавбек синил добавил мяч головой в пустые ворота

20 января 2025, 23:43 | Обновлено 21 января 2025, 00:08
62
0
ВИДЕО. Мадуэке увеличил перевес Челси в игре против Вулверхэмптона
Getty Images/Global Images Ukraine

20 января в 22:00 проходит матч 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Челси» и «Вулверхэмптон».

Команды встречаются в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 66-й минуте Нони Мадуэке увеличил перевес синих, добавив мяч головой в пустые ворота (3:1).

ГОЛ! 3:1. Нони Мадуэке, 66 мин

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Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси видео голов и обзор Челси - Вулверхэмптон Нони Мадуэке
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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