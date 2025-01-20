ВИДЕО. Мадуэке увеличил перевес Челси в игре против Вулверхэмптона

20 января в 22:00 проходит матч 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Челси» и «Вулверхэмптон».

Команды встречаются в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 66-й минуте Нони Мадуэке увеличил перевес синих, добавив мяч головой в пустые ворота (3:1).

ГОЛ! 3:1. Нони Мадуэке, 66 мин