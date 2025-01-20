Англия20 января 2025, 23:43 | Обновлено 21 января 2025, 00:08
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ВИДЕО. Мадуэке увеличил перевес Челси в игре против Вулверхэмптона
Хавбек синил добавил мяч головой в пустые ворота
20 января 2025, 23:43 | Обновлено 21 января 2025, 00:08
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20 января в 22:00 проходит матч 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Челси» и «Вулверхэмптон».
Команды встречаются в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
На 66-й минуте Нони Мадуэке увеличил перевес синих, добавив мяч головой в пустые ворота (3:1).
ГОЛ! 3:1. Нони Мадуэке, 66 мин
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