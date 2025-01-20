Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Когда играет Костюк? Расписание матчей на Australian Open 2025 на 21 января
Australian Open
20 января 2025, 23:57 |
302
0

Когда играет Костюк? Расписание матчей на Australian Open 2025 на 21 января

Во вторник на корты Мельбурна выйдет Марта – проведет четвертьфинал в паре

20 января 2025, 23:57 |
302
0
Когда играет Костюк? Расписание матчей на Australian Open 2025 на 21 января
Australian Open. Елена-Габриэла Русе и Марта Костюк

21 января на Открытом чемпионате Австралии 2025 начнутся матчи 1/4 финала в одиночном и парном разрядах, а также продолжатся поединки юниорского турнира и микста.

Во вторник на корты Мельбурна выйдет только одна представительница Украины – Марта Костюк. Украинка проведет четвертьфинальное противостояние вместе с Еленой-Габриэлой Русе.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток на АО-2025, 21 января

Australian Open 2025. Парный разряд. 1/4 финала

Margaret Court Arena. 2-й запуск (не ранее 03:30)

Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Се Шувэй (Тайвань) / Алена Остапенко [3]

Расписание матчей 1/4 финала в мужском и женском одиночных разрядах, 21 января

Rod Laver Arena. Начало игрового дня – в 02:30

  • 02:30. Коко Гауфф [3] – Паула Бадоса [11]
  • 05:00. Томми Пол [12] – Александр Зверев [2]
  • 10:00. Арина Соболенко [1] – Анастасия Павлюченкова [27]
  • 11:30. Новак Джокович [7] – Карлос Алькарас [3]

Полное расписание матчей на Aus Open 2025

По теме:
Томми Пол – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коко Гауфф – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Костюк / Русе – Се Шувэй / Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Елена-Габриэла Русе Марта Костюк расписание Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею в ярком матче вышла в полуфинал
Хоккей | 20 января 2025, 00:07 15
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею в ярком матче вышла в полуфинал
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею в ярком матче вышла в полуфинал

Неожиданный успех сборной U-25

ШОВКОВСКИЙ – о кадровых проблемах и шансах в матче с Галатасараем
Футбол | 20 января 2025, 18:42 115
ШОВКОВСКИЙ – о кадровых проблемах и шансах в матче с Галатасараем
ШОВКОВСКИЙ – о кадровых проблемах и шансах в матче с Галатасараем

Наставник «бело-синих» высказался о следующем поединке

Месси назвал лучшего английского игрока на все времена. Не Лэмпард и Руни
Футбол | 20.01.2025, 08:03
Месси назвал лучшего английского игрока на все времена. Не Лэмпард и Руни
Месси назвал лучшего английского игрока на все времена. Не Лэмпард и Руни
Стала известна соперница Свитолиной в 1/4 финала Australian Open
Теннис | 20.01.2025, 07:23
Стала известна соперница Свитолиной в 1/4 финала Australian Open
Стала известна соперница Свитолиной в 1/4 финала Australian Open
ФОТО. Камбек, травма, четвертьфинал. Как это было: Свитолина vs Кудерметова
Теннис | 20.01.2025, 12:05
ФОТО. Камбек, травма, четвертьфинал. Как это было: Свитолина vs Кудерметова
ФОТО. Камбек, травма, четвертьфинал. Как это было: Свитолина vs Кудерметова
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шахтер продал игрока сборной Украины – это не Зубков. Известна сумма
Шахтер продал игрока сборной Украины – это не Зубков. Известна сумма
20.01.2025, 17:22 60
Футбол
«За Мудрика заплатили 100 млн». Кассано снова раскритиковал звезду Милана
«За Мудрика заплатили 100 млн». Кассано снова раскритиковал звезду Милана
20.01.2025, 13:12
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Я это просто не осознавал»
Майк ТАЙСОН: «Я это просто не осознавал»
19.01.2025, 09:26 1
Бокс
Усик уйдет из бокса, Свитолина сыграет с россиянкой, Холанд получит 500 млн
Усик уйдет из бокса, Свитолина сыграет с россиянкой, Холанд получит 500 млн
19.01.2025, 13:02
Футбол
Тренер Дэвиса: «Усик не входит даже в топ-20, откуда он вообще взялся?»
Тренер Дэвиса: «Усик не входит даже в топ-20, откуда он вообще взялся?»
20.01.2025, 08:24 6
Бокс
Стала известна половина участниц 1/4 финала Australian Open 2025
Стала известна половина участниц 1/4 финала Australian Open 2025
19.01.2025, 07:26 2
Теннис
Решение принято. Суперзвезда Ливерпуля выбрал вариант продолжения карьеры
Решение принято. Суперзвезда Ливерпуля выбрал вариант продолжения карьеры
19.01.2025, 20:49
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем