Когда играет Костюк? Расписание матчей на Australian Open 2025 на 21 января
Во вторник на корты Мельбурна выйдет Марта – проведет четвертьфинал в паре
21 января на Открытом чемпионате Австралии 2025 начнутся матчи 1/4 финала в одиночном и парном разрядах, а также продолжатся поединки юниорского турнира и микста.
Во вторник на корты Мельбурна выйдет только одна представительница Украины – Марта Костюк. Украинка проведет четвертьфинальное противостояние вместе с Еленой-Габриэлой Русе.
Расписание матчей с участием украинских теннисисток на АО-2025, 21 января
Australian Open 2025. Парный разряд. 1/4 финала
Margaret Court Arena. 2-й запуск (не ранее 03:30)
Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Се Шувэй (Тайвань) / Алена Остапенко [3]
Расписание матчей 1/4 финала в мужском и женском одиночных разрядах, 21 января
Rod Laver Arena. Начало игрового дня – в 02:30
- 02:30. Коко Гауфф [3] – Паула Бадоса [11]
- 05:00. Томми Пол [12] – Александр Зверев [2]
- 10:00. Арина Соболенко [1] – Анастасия Павлюченкова [27]
- 11:30. Новак Джокович [7] – Карлос Алькарас [3]
Полное расписание матчей на Aus Open 2025
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