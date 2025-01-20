Когда играет Костюк? Расписание матчей на Australian Open 2025 на 21 января

21 января на Открытом чемпионате Австралии 2025 начнутся матчи 1/4 финала в одиночном и парном разрядах, а также продолжатся поединки юниорского турнира и микста.

Во вторник на корты Мельбурна выйдет только одна представительница Украины – Марта Костюк. Украинка проведет четвертьфинальное противостояние вместе с Еленой-Габриэлой Русе.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток на АО-2025, 21 января

Australian Open 2025. Парный разряд. 1/4 финала

Margaret Court Arena. 2-й запуск (не ранее 03:30)

Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Се Шувэй (Тайвань) / Алена Остапенко [3]

Расписание матчей 1/4 финала в мужском и женском одиночных разрядах, 21 января

Rod Laver Arena. Начало игрового дня – в 02:30

02:30. Коко Гауфф [3] – Паула Бадоса [11]

Коко Гауфф [3] – Паула Бадоса [11] 05:00. Томми Пол [12] – Александр Зверев [2]

Томми Пол [12] – Александр Зверев [2] 10:00. Арина Соболенко [1] – Анастасия Павлюченкова [27]

11:30. Новак Джокович [7] – Карлос Алькарас [3]

Полное расписание матчей на Aus Open 2025