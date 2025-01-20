ВИДЕО. Кукурелья после перерыва вывел Челси вперед в игре против Вулвз

20 января в 22:00 проходит матч 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Челси» и «Вулверхэмптон».

Команды встречаются в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

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На 60-й минуте Марк Кукурелья вывел синих вперед в домашней игре (2:1).

ГОЛ! 2:1. Марк Кукурелья, 60 мин