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Англия
20 января 2025, 23:32 | Обновлено 20 января 2025, 23:46
71
0

ВИДЕО. Кукурелья после перерыва вывел Челси вперед в игре против Вулвз

Команды встречаются в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж»

20 января 2025, 23:32 | Обновлено 20 января 2025, 23:46
71
0
ВИДЕО. Кукурелья после перерыва вывел Челси вперед в игре против Вулвз
Getty Images/Global Images Ukraine

20 января в 22:00 проходит матч 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Челси» и «Вулверхэмптон».

Команды встречаются в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 60-й минуте Марк Кукурелья вывел синих вперед в домашней игре (2:1).

ГОЛ! 2:1. Марк Кукурелья, 60 мин

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Вулверхэмптон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси видео голов и обзор Челси - Вулверхэмптон Марк Кукурелья
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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