Англия20 января 2025, 23:32 | Обновлено 20 января 2025, 23:46
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ВИДЕО. Кукурелья после перерыва вывел Челси вперед в игре против Вулвз
Команды встречаются в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж»
20 января 2025, 23:32 | Обновлено 20 января 2025, 23:46
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20 января в 22:00 проходит матч 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Челси» и «Вулверхэмптон».
Команды встречаются в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
На 60-й минуте Марк Кукурелья вывел синих вперед в домашней игре (2:1).
ГОЛ! 2:1. Марк Кукурелья, 60 мин
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