Англия20 января 2025, 22:57 | Обновлено 20 января 2025, 23:02
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Волки сравняли счет. Ошибка голкипера: Челси пропустил гол в раздевалку
Мэтт Доерти установил для Вулверхэмптона равенство перед перерывом, 1:1
20 января 2025, 22:57 | Обновлено 20 января 2025, 23:02
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20 января в 22:00 проходит матч 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Челси» и «Вулверхэмптон».
Команды встречаются в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».
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На 45+6 минуте Мэтт Доэрти сравнял счет (1:1). Ошибку допустил кипер синих Роберт Санчес, выпустивший мяч из рук после навеса с углового.
ГОЛ! 1:1. Мэтт Доэрти, 45+6 мин
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