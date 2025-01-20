Волки сравняли счет. Ошибка голкипера: Челси пропустил гол в раздевалку

20 января в 22:00 проходит матч 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Челси» и «Вулверхэмптон».

Команды встречаются в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

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На 45+6 минуте Мэтт Доэрти сравнял счет (1:1). Ошибку допустил кипер синих Роберт Санчес, выпустивший мяч из рук после навеса с углового.

ГОЛ! 1:1. Мэтт Доэрти, 45+6 мин