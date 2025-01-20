Англия20 января 2025, 22:31 | Обновлено 20 января 2025, 22:36
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ВИДЕО. VAR решил: офсайда не было. Тосин открыл счет для Челси
На 26-й минуте хозяева поля вышли вперед в матче АПЛ
20 января 2025, 22:31 | Обновлено 20 января 2025, 22:36
213
0
20 января в 22:00 проходит матч 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Челси» и «Вулверхэмптон».
Команды встречаются в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
На 26-й минуте Тосин Адарабиойо вывел Челси вперед, VAR решил, что офсайда не было (1:0).
ГОЛ! 1:0. Тосин Адарабиойо, 26 мин
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