ВИДЕО. VAR решил: офсайда не было. Тосин открыл счет для Челси

20 января в 22:00 проходит матч 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Челси» и «Вулверхэмптон».

Команды встречаются в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

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На 26-й минуте Тосин Адарабиойо вывел Челси вперед, VAR решил, что офсайда не было (1:0).

ГОЛ! 1:0. Тосин Адарабиойо, 26 мин