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Лига Европы
20 января 2025, 19:59 |
176
0

На матче Галатасарай – Динамо не будет гостевого сектора

Поединок соберет аншлаг, а украинским фанам выделили нетипичные места

20 января 2025, 19:59 |
176
0
На матче Галатасарай – Динамо не будет гостевого сектора
Фото Максима Кучера

Материал подготовлен при поддержке Официального спонсора ФК Динамо (Киев) в матчах еврокубков GGBET.

Во вторник, 21-го января 2025-го года, в Стамбуле «Галатасарай» примет киевское «Динамо» в рамках седьмого тура Лиги Европы. Для украинской команды этот матч не имеет турнирного значения («Динамо» не выйдет в плей-офф), а вот для турок игра очень важна.

На домашнем стадионе «Галатасарая» ожидается аншлаг. Для того, чтобы вместить всех желающих, турки даже убрали гостевой сектор и оборудовали зону местами для домашних болельщиков. Об этом корреспондент Sport.ua Максим Кучер узнал на месте событий.

Сделать прогноз на матч Галатасарай Динамо можно вместе с GGBET.

Также известно, что игру все же посетят около 150 украинских болельщиков. Организаторы расположат их на местах по центру стадиона.

Напомним, что матч «Галатасарай» – «Динамо» состоится 21-го января в 17:30. После шести сыгранных туров в Лиге Европы «Динамо» еще не набирало очков.

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Динамо Киев Галатасарай - Динамо
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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