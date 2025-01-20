На матче Галатасарай – Динамо не будет гостевого сектора
Поединок соберет аншлаг, а украинским фанам выделили нетипичные места
Материал подготовлен при поддержке Официального спонсора ФК Динамо (Киев) в матчах еврокубков GGBET.
Во вторник, 21-го января 2025-го года, в Стамбуле «Галатасарай» примет киевское «Динамо» в рамках седьмого тура Лиги Европы. Для украинской команды этот матч не имеет турнирного значения («Динамо» не выйдет в плей-офф), а вот для турок игра очень важна.
На домашнем стадионе «Галатасарая» ожидается аншлаг. Для того, чтобы вместить всех желающих, турки даже убрали гостевой сектор и оборудовали зону местами для домашних болельщиков. Об этом корреспондент Sport.ua Максим Кучер узнал на месте событий.
Сделать прогноз на матч Галатасарай – Динамо можно вместе с GGBET.
Также известно, что игру все же посетят около 150 украинских болельщиков. Организаторы расположат их на местах по центру стадиона.
Напомним, что матч «Галатасарай» – «Динамо» состоится 21-го января в 17:30. После шести сыгранных туров в Лиге Европы «Динамо» еще не набирало очков.
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