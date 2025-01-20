Готовят четвертый переход. Названа сумма, которую Ман Сити потратит зимой
«Горожане» раскошелится на 217.5 миллионов фунтов стерлингов
Английский «Манчестер Сити» проводит мощную зимнюю трансферную компанию.
«Горожане» уже фактически завершили трансферы Омара Мармуша из «Айнтрахта» (€80 млн), Абдукодира Хусанова из «Ланса» (€40 млн) и Витора Рейса из «Палмейраса» (€32,5 млн). «Горожане» также ведут активные переговоры с туринским «Ювентусом» по переходу Андреа Камбьязо за €65 млн.
Таким образом «Манчестер Сити» планирует завершить зимнюю трансферную компанию потратив 217.5 миллионов фунтов стерлингов.
Сейчас подопечные Жузепа Гвардиолы занимают в турнирной таблице АПЛ 4 место, имея в активе 38 очков.
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