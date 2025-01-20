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  4. Готовят четвертый переход. Названа сумма, которую Ман Сити потратит зимой
Англия
20 января 2025, 19:59 |
471
0

Готовят четвертый переход. Названа сумма, которую Ман Сити потратит зимой

«Горожане» раскошелится на 217.5 миллионов фунтов стерлингов

20 января 2025, 19:59 |
471
0
Готовят четвертый переход. Названа сумма, которую Ман Сити потратит зимой
Манчестер Сити

Английский «Манчестер Сити» проводит мощную зимнюю трансферную компанию.

«Горожане» уже фактически завершили трансферы Омара Мармуша из «Айнтрахта» (€80 млн), Абдукодира Хусанова из «Ланса» (€40 млн) и Витора Рейса из «Палмейраса» (€32,5 млн). «Горожане» также ведут активные переговоры с туринским «Ювентусом» по переходу Андреа Камбьязо за €65 млн.

Таким образом «Манчестер Сити» планирует завершить зимнюю трансферную компанию потратив 217.5 миллионов фунтов стерлингов.

Сейчас подопечные Жузепа Гвардиолы занимают в турнирной таблице АПЛ 4 место, имея в активе 38 очков.

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Омар Мармуш Абдукодир Хусанов Витор Рейс Андреа Камбьязо трансферы АПЛ трансферы Манчестер Сити
Дмитро Олійник Источник: FootballTransfers
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