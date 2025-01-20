ОФИЦИАЛЬНО. Порту уволил главного тренера после трех поражений подряд

Главный тренер «Порту» Витор Бруну уволен с должности главного тренера команды.

Об этом было объявлено на официальном сайте португальской команды.

Витор Бруну возглавил португальский клуб в июне 2024 года. Причиной увольнения наставника стали последние три поражения клуба, которые завершились общим счетом - 1:6.

Также в Порту сообщили, что временно тренировочный процесс будет выполнять Жозе Тавареш.

После 18-ти туров в чемпионате Португалии сине-белые идут на третьей строчке, хотя претендовали на чемпионство.