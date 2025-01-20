ОФИЦИАЛЬНО. Порту уволил главного тренера после трех поражений подряд
Витор Бруну только летом стал тренером команды
Главный тренер «Порту» Витор Бруну уволен с должности главного тренера команды.
Об этом было объявлено на официальном сайте португальской команды.
Витор Бруну возглавил португальский клуб в июне 2024 года. Причиной увольнения наставника стали последние три поражения клуба, которые завершились общим счетом - 1:6.
Также в Порту сообщили, что временно тренировочный процесс будет выполнять Жозе Тавареш.
После 18-ти туров в чемпионате Португалии сине-белые идут на третьей строчке, хотя претендовали на чемпионство.
José Tavares assume o cargo de treinador interino 🔵⚪— FC Porto (@FCPorto) January 20, 2025
Sabe mais em▶ https://t.co/bLZikdXzpM#FCPorto pic.twitter.com/gtKHGXZdaz
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