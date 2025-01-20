Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Порту уволил главного тренера после трех поражений подряд
Португалия
20 января 2025, 18:55 |
1250
0

ОФИЦИАЛЬНО. Порту уволил главного тренера после трех поражений подряд

Витор Бруну только летом стал тренером команды

20 января 2025, 18:55 |
1250
0
ОФИЦИАЛЬНО. Порту уволил главного тренера после трех поражений подряд
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Порту» Витор Бруну уволен с должности главного тренера команды.

Об этом было объявлено на официальном сайте португальской команды.

Витор Бруну возглавил португальский клуб в июне 2024 года. Причиной увольнения наставника стали последние три поражения клуба, которые завершились общим счетом - 1:6.

Также в Порту сообщили, что временно тренировочный процесс будет выполнять Жозе Тавареш.

После 18-ти туров в чемпионате Португалии сине-белые идут на третьей строчке, хотя претендовали на чемпионство.

По теме:
Главный тренер Реала решил уйти со своего поста
Вместо Эдерсона. Манчестер Сити ведет переговоры по топовому вратарю
Трубин – в топе на уровне с Ди Марией. Рейтинг зарплат в Бенфике
чемпионат Португалии по футболу Порту отставка
Олександр Сільченко Источник: ФК Порту
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решение принято. Суперзвезда Ливерпуля выбрал вариант продолжения карьеры
Футбол | 19 января 2025, 20:49 0
Решение принято. Суперзвезда Ливерпуля выбрал вариант продолжения карьеры
Решение принято. Суперзвезда Ливерпуля выбрал вариант продолжения карьеры

Вирджил ван Дейк продлит контракт с английским клубом

Турецкий вояж Динамо. Смогут ли киевляне хлопнуть дверью?
Футбол | 20 января 2025, 14:45 143
Турецкий вояж Динамо. Смогут ли киевляне хлопнуть дверью?
Турецкий вояж Динамо. Смогут ли киевляне хлопнуть дверью?

Очень ранее возобновление евросезона, который для киевлян фактически завершился

Маркевич отреагировал на возможный трансфер Бущана в саудовский клуб
Футбол | 20.01.2025, 19:35
Маркевич отреагировал на возможный трансфер Бущана в саудовский клуб
Маркевич отреагировал на возможный трансфер Бущана в саудовский клуб
Анчелотти назвал пять лучших игроков, которых тренировал. Есть ли Шевченко?
Футбол | 20.01.2025, 01:35
Анчелотти назвал пять лучших игроков, которых тренировал. Есть ли Шевченко?
Анчелотти назвал пять лучших игроков, которых тренировал. Есть ли Шевченко?
Универсиада-2025. Определен соперник хоккейной сборной Украины в полуфинале
Хоккей | 20.01.2025, 00:10
Универсиада-2025. Определен соперник хоккейной сборной Украины в полуфинале
Универсиада-2025. Определен соперник хоккейной сборной Украины в полуфинале
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Руне оформил суперкамбек и выбил серба из АО-2025. Далее – Синнер
ВИДЕО. Руне оформил суперкамбек и выбил серба из АО-2025. Далее – Синнер
18.01.2025, 18:22
Теннис
Не Месси или Роналду. Легендарный Кака назвал любимого игрока современности
Не Месси или Роналду. Легендарный Кака назвал любимого игрока современности
18.01.2025, 23:22 5
Футбол
Нереальные Забарный и Борнмут остановили Ньюкасл и Исака. Хет-трик форварда
Нереальные Забарный и Борнмут остановили Ньюкасл и Исака. Хет-трик форварда
18.01.2025, 16:43 42
Футбол
Украинский Холанд покидает Байер. Известен новый клуб Артема
Украинский Холанд покидает Байер. Известен новый клуб Артема
18.01.2025, 19:59 2
Футбол
В Реале обеспокоены тем, что Куртуа может сыграть против сборной Украины
В Реале обеспокоены тем, что Куртуа может сыграть против сборной Украины
18.01.2025, 22:53 3
Футбол
Интересный поворот. Украинский защитник отказался оставаться в Динамо
Интересный поворот. Украинский защитник отказался оставаться в Динамо
19.01.2025, 21:34 26
Футбол
Паолини пояснила, почему уступила Свитолиной, хоть и выиграла первый сет
Паолини пояснила, почему уступила Свитолиной, хоть и выиграла первый сет
18.01.2025, 20:32
Теннис
Назван самый богатый боксер в истории. Известно место Усика и его заработок
Назван самый богатый боксер в истории. Известно место Усика и его заработок
20.01.2025, 07:48 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем