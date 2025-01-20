Уверенная победа. Александрия в спарринге разгромила Динамо Батуми

«Александрия» провела первый из 12 запланированных спаррингов на учебно-тренировочных сборах в Турции. Подопечные Руслана Ротаня сыграли с «Динамо» Батуми.

«Александрия» открыла счет на 27-й минуте матча. Точный удар на счету Скорко. Сразу после перерыва подопечные Ротаня удвоили свое преимущество. А на 53-й минуте Беляев отправил в ворота «Динамо» третий мяч.

Следующим соперником «Александрии» станет представитель Первой лиги Чехии клуб «Баник» Острава. Игра состоится 24 января.

Товарищеский матч. 20 января. Турция.

Александрия – Динамо Батуми – 3:0

Голы: Скорко (27), ? (46), Беляев (53).

«Александрия» (стартовый состав): Шевченко, Мартынюк, Копына, Смирный, Скорко, Калюжный, Ковалець, Шостак, Теди Цара, Костышин, Кулаков.

Запасные: Долгий, Макаренко, Матвиив, Ващенко, Безерра, Погорилый, Беляев.

Ранее сообщалось, что «Александрия» опубликовала полный список соперников на сборах.