Уверенная победа. Александрия в спарринге разгромила Динамо Батуми
Команда Руслана Ротаня забила сопернику три мяча
«Александрия» провела первый из 12 запланированных спаррингов на учебно-тренировочных сборах в Турции. Подопечные Руслана Ротаня сыграли с «Динамо» Батуми.
«Александрия» открыла счет на 27-й минуте матча. Точный удар на счету Скорко. Сразу после перерыва подопечные Ротаня удвоили свое преимущество. А на 53-й минуте Беляев отправил в ворота «Динамо» третий мяч.
Следующим соперником «Александрии» станет представитель Первой лиги Чехии клуб «Баник» Острава. Игра состоится 24 января.
Товарищеский матч. 20 января. Турция.
Александрия – Динамо Батуми – 3:0
Голы: Скорко (27), ? (46), Беляев (53).
«Александрия» (стартовый состав): Шевченко, Мартынюк, Копына, Смирный, Скорко, Калюжный, Ковалець, Шостак, Теди Цара, Костышин, Кулаков.
Запасные: Долгий, Макаренко, Матвиив, Ващенко, Безерра, Погорилый, Беляев.
Ранее сообщалось, что «Александрия» опубликовала полный список соперников на сборах.
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