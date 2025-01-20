Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Уверенная победа. Александрия в спарринге разгромила Динамо Батуми
Украина. Премьер лига
20 января 2025, 18:17 | Обновлено 20 января 2025, 18:33
281
0

Уверенная победа. Александрия в спарринге разгромила Динамо Батуми

Команда Руслана Ротаня забила сопернику три мяча

20 января 2025, 18:17 | Обновлено 20 января 2025, 18:33
281
0
Уверенная победа. Александрия в спарринге разгромила Динамо Батуми
ФК Александрия

«Александрия» провела первый из 12 запланированных спаррингов на учебно-тренировочных сборах в Турции. Подопечные Руслана Ротаня сыграли с «Динамо» Батуми.

«Александрия» открыла счет на 27-й минуте матча. Точный удар на счету Скорко. Сразу после перерыва подопечные Ротаня удвоили свое преимущество. А на 53-й минуте Беляев отправил в ворота «Динамо» третий мяч.

Следующим соперником «Александрии» станет представитель Первой лиги Чехии клуб «Баник» Острава. Игра состоится 24 января.

Товарищеский матч. 20 января. Турция.

Александрия – Динамо Батуми – 3:0

Голы: Скорко (27), ? (46), Беляев (53).

«Александрия» (стартовый состав): Шевченко, Мартынюк, Копына, Смирный, Скорко, Калюжный, Ковалець, Шостак, Теди Цара, Костышин, Кулаков.

Запасные: Долгий, Макаренко, Матвиив, Ващенко, Безерра, Погорилый, Беляев.

Ранее сообщалось, что «Александрия» опубликовала полный список соперников на сборах.

По теме:
На год старше. УАФ и Динамо поздравили Тымчика с 28-летием
КОСТЮК: «В ЮЛУ рассчитываем на игроков, работающих с первой командой»
«Как можно такое просрать?» Именитый тренер назвал главную проблему Динамо
Руслан Ротань чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Александрия Украинская Премьер-лига Динамо Батуми
Сергій Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турецкий вояж Динамо. Смогут ли киевляне хлопнуть дверью?
Футбол | 20 января 2025, 14:45 98
Турецкий вояж Динамо. Смогут ли киевляне хлопнуть дверью?
Турецкий вояж Динамо. Смогут ли киевляне хлопнуть дверью?

Очень ранее возобновление евросезона, который для киевлян фактически завершился

Нашел новый клуб. Украинец Нойок решил остаться в Казахстане
Футбол | 20 января 2025, 16:47 1
Нашел новый клуб. Украинец Нойок решил остаться в Казахстане
Нашел новый клуб. Украинец Нойок решил остаться в Казахстане

Александр в шаге от перехода в «Кызылжар»

Анчелотти назвал пять лучших игроков, которых тренировал. Есть ли Шевченко?
Футбол | 20.01.2025, 01:35
Анчелотти назвал пять лучших игроков, которых тренировал. Есть ли Шевченко?
Анчелотти назвал пять лучших игроков, которых тренировал. Есть ли Шевченко?
Тренер Дэвиса: «Усик не входит даже в топ-20, откуда он вообще взялся?»
Бокс | 20.01.2025, 08:24
Тренер Дэвиса: «Усик не входит даже в топ-20, откуда он вообще взялся?»
Тренер Дэвиса: «Усик не входит даже в топ-20, откуда он вообще взялся?»
Вероника КУДЕРМЕТОВА – мужу: «Выйди, покажи, как надо»
Теннис | 20.01.2025, 03:51
Вероника КУДЕРМЕТОВА – мужу: «Выйди, покажи, как надо»
Вероника КУДЕРМЕТОВА – мужу: «Выйди, покажи, как надо»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс ЛЬЮИС: Усик тогда симулировал. Знаете, чтобы я делал на его месте?
Леннокс ЛЬЮИС: Усик тогда симулировал. Знаете, чтобы я делал на его месте?
19.01.2025, 07:41 26
Бокс
В Реале обеспокоены тем, что Куртуа может сыграть против сборной Украины
В Реале обеспокоены тем, что Куртуа может сыграть против сборной Украины
18.01.2025, 22:53 3
Футбол
Универсиада-2025. Определен соперник хоккейной сборной Украины в полуфинале
Универсиада-2025. Определен соперник хоккейной сборной Украины в полуфинале
20.01.2025, 00:10 2
Хоккей
ВИДЕО. Руне оформил суперкамбек и выбил серба из АО-2025. Далее – Синнер
ВИДЕО. Руне оформил суперкамбек и выбил серба из АО-2025. Далее – Синнер
18.01.2025, 18:22
Теннис
«Я недоволен». Раньери раскритиковал игроков Ромы из-за Довбика
«Я недоволен». Раньери раскритиковал игроков Ромы из-за Довбика
18.01.2025, 21:55 3
Футбол
Стала известна половина участниц 1/4 финала Australian Open 2025
Стала известна половина участниц 1/4 финала Australian Open 2025
19.01.2025, 07:26 2
Теннис
Решение принято. Суперзвезда Ливерпуля выбрал вариант продолжения карьеры
Решение принято. Суперзвезда Ливерпуля выбрал вариант продолжения карьеры
19.01.2025, 20:49
Футбол
Кварацхелия в ПСЖ: Хвича в Париже выиграл только в зарплате
Кварацхелия в ПСЖ: Хвича в Париже выиграл только в зарплате
19.01.2025, 07:00 35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем