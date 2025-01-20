Наставник Галатасарая – о матче с Динамо: «Это не должно нас обманывать»

21 января состоится матч седьмого тура Лиги Европы, в котором киевское «Динамо» на выезде встретится с турецким «Галатасараем». Начало поединка – в 17:30 по киевскому времени.

Накануне этого матча наставник турецкого клуба Окан Бурук пообщался с журналистами на пресс-конференции:

– Положение киевского клуба в Лиге Европы не должно нас обманывать, они лидеры в своем чемпионате. Они никогда не проигрывали. Есть разница с Лигой Европы, но они не проигрывали в своей лиге. Могу сказать, что наш соперник – хорошая команда.



– «Галатасараю» не хватает концентрации?

– Я не совсем согласен. Нельзя сказать команде, которая выиграла 17 выездных матчей подряд: «Тебе плевать на игры, ты не концентрируешься». Мы уважаем каждого соперник. Мы доминировали в последней игре, просто мяч не шел в ворота».



– Расскажите о ситуации с травмированными.

– Наша скамейка запасных сократилась, но у нас есть хорошие игроки, которые выйдут в стартовом составе. У них есть все качества, которые позволят нам выиграть эти матчи.



– Какова ваша цель в Лиге Европы УЕФА?

– Наша главная цель – сыграть в финале в Сан-Мамесе. Мы мечтаем об этой игре.



– Есть ли у вас проблемы с забиванием голов?

– Мы одна из команд, которая забивает больше всего. Мы лучшая команда в лиге по этому показателю. Конечно, это может меняться от матча к матчу. В одном поединке получается все, в другом – возникают трудности.



– Какая ситуация с травмой Габриэля Сары?

– Мы поговорим с тренером Йенером перед последней тренировкой об этом. Мы думали пригласить его на тренировку. Будет ли он в составе завтра? У нас будет встреча по этому поводу, – сказал Бурук.

«Динамо» потеряло даже теоретические шансы на попадание в плей-офф – подопечные Александра Шовковского не набрали ни одного балла и замыкают турнирную таблицу. «Галатасарай» заработал 12 очков и разместился на шестой позиции в Лиге Европы.