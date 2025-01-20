Борьба за выживание. Сидорчук вышел на поле впервые за пять матчей

19 января состоялся матч 22-го тура чемпионата Бельгии, в котором «Антверпен» вырвал победу над «Вестерло» со счетом 3:2.

Украинский полузащитник Сергей Сидорчук вышел на замену в составе гостей и сыграл семь минут. Футболист появился на поле впервые за последние пять матчей.

«Вестерло» вел в счете 2:1, однако сначала позволил сопернику сравнять счет, а в конце матча «Антверпен» сумел вырвать победу. Хозяева после этого успеха набрали 36 баллов и разместились на шестом месте. «Вестерло» имеет в своем активе 23 очка и продолжает бороться за выживание – клуб идет на 13-й позиции.

Чемпионат Бельгии, 22-й тур. 19 ноября

Антверпен – Вестерло – 3:2

Голы: Янссен, 15, Девайн, 57 (автогол), Думбия, 90+7 – Бос, 23, Йоу, 36 (пен)

Фотогалерея:

Getty Images/Global Images Ukraine. Антверпен – Вестерло

Getty Images/Global Images Ukraine. Антверпен – Вестерло