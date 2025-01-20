Удивил выбором. Бывший тренер сборной Германии назвал победителя ЛЧ

Бывший главный тренер сборной Германии Юрген Клинсман удивил своим выбором фаворита на победу в Лиге чемпионов.

«Если исходить из того, что я сейчас вижу, то реальный кандидат на победу в Лиге чемпионов - миланский «Интер». Я надеюсь на это. Дело в том, что «Интеру» будет очень трудно навязать борьбу в дальнейшем во внутреннем чемпионате. Там фаворит - «Наполи», поскольку эта команда не выступает больше нигде, кроме Серии А.

Поэтому, думаю, что «Интер» сосредоточится на европейской арене. К тому же, для меня эта команда не чужая, и я болею за «Интер» во всех турнирах», – заявил Клинсман.

Легендарный немецкий тренер и игрок в свое время выступал за миланский «Интер». С 1989 по 1992 годы Клинсман провел в составе «нерадзурри» 95 матчей, в которых забил 34 гола.