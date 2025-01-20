В Байере прокомментировали подписание нового контракта с украинцем
Ким Фалькенберг высказался об Артеме Степанове
Руководитель скаутского отдела леверкузенского «Байера» Ким Фалькенберг высказался о подписании нового контракта украинского нападающего «фармацевтов» Артема Степанова:
«Артем повзрослел и приобрел много уверенности в себе. Он показал это в своих выступлениях в чемпионате U-19, а также в Юношеской лиге УЕФА. Он может и должен продолжать этот путь. Мы с нетерпением ждем время, которое он проведет вместе с нами».
В текущем сезоне Артем Степанов сыграл за взрослую команду «Байера» 1 поединок, но не сумел отличиться результативными действиями.
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