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Германия
20 января 2025, 14:16 | Обновлено 20 января 2025, 14:17
698
0

В Байере прокомментировали подписание нового контракта с украинцем

Ким Фалькенберг высказался об Артеме Степанове

20 января 2025, 14:16 | Обновлено 20 января 2025, 14:17
698
0
В Байере прокомментировали подписание нового контракта с украинцем
ФК Байер. Артем Степанов

Руководитель скаутского отдела леверкузенского «Байера» Ким Фалькенберг высказался о подписании нового контракта украинского нападающего «фармацевтов» Артема Степанова:

«Артем повзрослел и приобрел много уверенности в себе. Он показал это в своих выступлениях в чемпионате U-19, а также в Юношеской лиге УЕФА. Он может и должен продолжать этот путь. Мы с нетерпением ждем время, которое он проведет вместе с нами».

В текущем сезоне Артем Степанов сыграл за взрослую команду «Байера» 1 поединок, но не сумел отличиться результативными действиями.

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Байер Бундеслига чемпионат Германии по футболу Артем Степанов
Дмитро Вус Источник: ФК Байер
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