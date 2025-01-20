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  4. Сергей МИЗИН: «Возможно, Динамо приберегло свои козыри на февраль»
Лига Европы
20 января 2025, 13:35 |
307
0

Сергей МИЗИН: «Возможно, Динамо приберегло свои козыри на февраль»

12-й игрок «Галатасарая» должен только стимулировать динамовцев

20 января 2025, 13:35 |
307
0
Сергей МИЗИН: «Возможно, Динамо приберегло свои козыри на февраль»
Сергей Мизин

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Динамо» Сергей Мизин эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на завтрашний поединок группового раунда Лиги Европы по футболу между «Галатасараем» и подопечными Александра Шовковского:

«Украинским клубам ранее еще не приходилось так рано проводить еврокубковые баталии. Поэтому это очередной вызов для тренерского штаба «Динамо», завтра убедимся принесет ли киевлянам какие-то дивиденды форсирование подготовительного процесса.

Я осторожный оптимист. Да, динамовцы почему-то не позаботились об усилении в каждое звено, возможно, приберегли свои «козыри» на февраль, когда сфокусируются на заключительной части чемпионата УПЛ. Но завтра динамовцы, по крайней мере, не будут уступать хозяевам в опыте международных матчей, а в скорости преимущество должно быть на их стороне. Не должен гостей пугать и 12 игрок «Галатасарая». Знаю по себе, что играть при переполненных трибунах всегда приятно, даже когда они настроены против тебя. Убежден, что это будет только стимулировать динамовцев сыграть через не могу и заставить своим мастерством замолчать местных фанов. Думаю, что соперники обменяются забитыми мячами и все закончится вничью – 1:1».

Ранее полузащитник «Полесья» Александр Андреевский прокомментировал свой уход из киевского клуба.

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Сергей Мизин Галатасарай Динамо Киев Лига Европы Галатасарай - Динамо инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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