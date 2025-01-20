Сергей МИЗИН: «Возможно, Динамо приберегло свои козыри на февраль»

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Динамо» Сергей Мизин эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на завтрашний поединок группового раунда Лиги Европы по футболу между «Галатасараем» и подопечными Александра Шовковского:

«Украинским клубам ранее еще не приходилось так рано проводить еврокубковые баталии. Поэтому это очередной вызов для тренерского штаба «Динамо», завтра убедимся принесет ли киевлянам какие-то дивиденды форсирование подготовительного процесса.

Я осторожный оптимист. Да, динамовцы почему-то не позаботились об усилении в каждое звено, возможно, приберегли свои «козыри» на февраль, когда сфокусируются на заключительной части чемпионата УПЛ. Но завтра динамовцы, по крайней мере, не будут уступать хозяевам в опыте международных матчей, а в скорости преимущество должно быть на их стороне. Не должен гостей пугать и 12 игрок «Галатасарая». Знаю по себе, что играть при переполненных трибунах всегда приятно, даже когда они настроены против тебя. Убежден, что это будет только стимулировать динамовцев сыграть через не могу и заставить своим мастерством замолчать местных фанов. Думаю, что соперники обменяются забитыми мячами и все закончится вничью – 1:1».

Ранее полузащитник «Полесья» Александр Андреевский прокомментировал свой уход из киевского клуба.