Иван ГЕЦКО: «На одну игру Динамо может собраться»

21 января в очередном туре группового раунда Лиги Европы киевское «Динамо» в гостях сыграет с турецким «Галатасараем».

Бывший нападающий национальной сборной Украины Иван Гецко эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от противостояния в Стамбуле:

«Если откровенно, то я был убежден, что перед январскими поединками на международной арене динамовцы позаботятся об усилении наиболее уязвимой позиции – в центре обороны. Этого не произошло, более того, тех беков, которые были на просмотре можно было рассматривать исключительно как игроков на перспективу. Почему киевляне не остановили свой выбор на каком-то опытном стоппере, который бы навел порядок в обороне, можно только догадываться.

К сожалению, приходится констатировать, что сейчас в составе «Динамо» нет топовых исполнителей, которые могли бы сделать нужный результат или повести за собой. Вот почему того уровня игроков, которые есть у руководителя Александра Шовковского может не хватить для сохранения лидирующей позиции в УПЛ. Не исключено, что киевляне думают усилиться уже в начале февраля, когда начнут непосредственную подготовку ко второй части сезона.

Завтра в Стамбуле Шовковскому ничего не остается, как рассчитывать на исполнителей, которые были в его распоряжении прошлой осенью. Все же, я придерживаюсь той точки зрения, что на одну игру всегда можно собраться и постараться прыгнуть выше головы. Тем более, что у тренерского штаба киевлян было достаточно времени для исправления ошибок. Поэтому я склоняюсь к тому, что киевляне сумеют дадут бой стамбульскому гранду и запишут в свой актив первые очки. Ставлю на результативную ничью».

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