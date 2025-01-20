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  4. Иван ГЕЦКО: «На одну игру Динамо может собраться»
Лига Европы
20 января 2025, 13:26 |
227
3

Иван ГЕЦКО: «На одну игру Динамо может собраться»

Пассивность Динамо на трансферном рынке настораживает

20 января 2025, 13:26 |
227
3
Иван ГЕЦКО: «На одну игру Динамо может собраться»
Иван Гецко

21 января в очередном туре группового раунда Лиги Европы киевское «Динамо» в гостях сыграет с турецким «Галатасараем».

Бывший нападающий национальной сборной Украины Иван Гецко эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от противостояния в Стамбуле:

«Если откровенно, то я был убежден, что перед январскими поединками на международной арене динамовцы позаботятся об усилении наиболее уязвимой позиции – в центре обороны. Этого не произошло, более того, тех беков, которые были на просмотре можно было рассматривать исключительно как игроков на перспективу. Почему киевляне не остановили свой выбор на каком-то опытном стоппере, который бы навел порядок в обороне, можно только догадываться.

К сожалению, приходится констатировать, что сейчас в составе «Динамо» нет топовых исполнителей, которые могли бы сделать нужный результат или повести за собой. Вот почему того уровня игроков, которые есть у руководителя Александра Шовковского может не хватить для сохранения лидирующей позиции в УПЛ. Не исключено, что киевляне думают усилиться уже в начале февраля, когда начнут непосредственную подготовку ко второй части сезона.

Завтра в Стамбуле Шовковскому ничего не остается, как рассчитывать на исполнителей, которые были в его распоряжении прошлой осенью. Все же, я придерживаюсь той точки зрения, что на одну игру всегда можно собраться и постараться прыгнуть выше головы. Тем более, что у тренерского штаба киевлян было достаточно времени для исправления ошибок. Поэтому я склоняюсь к тому, что киевляне сумеют дадут бой стамбульскому гранду и запишут в свой актив первые очки. Ставлю на результативную ничью».

Ранее мы сообщали, где можно смотреть онлайн матч Лиги Европы «Галатасарай» – «Динамо».

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Динамо Киев Галатасарай Галатасарай - Динамо Лига Европы Иван Гецко инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Перець
казковий долбойо...
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+1
Владислав Ткаченко
сказочник
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+1
Alfred
Такі вкиди постійно перед матчами Динамо, треба ж підкинути лайна на вентилятор, а як без цього. 
Ответить
0
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