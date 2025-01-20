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Испания
20 января 2025, 12:05 |
281
0

ОФИЦИАЛЬНО. Флорентино Перес пятый раз подряд избран президентом Реала

77-летний функционер был единственным кандидатом на должность

20 января 2025, 12:05 |
281
0
ОФИЦИАЛЬНО. Флорентино Перес пятый раз подряд избран президентом Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

19 января состоялось заседание избирательной комиссии мадридского «Реала», на которой был рассмотрен вопрос избрания президента клуба.

77-летний Флорентино Перес был единственным кандидатом на эту должность, поэтому его утвердили на пост президента пятый раз подряд:

«Представив лишь одну кандидатуру, объявленную Избирательной комиссией, и согласно статье 40 действующего Социального устава Клуба, господин Флорентино Перес Родригес провозглашается президентом Реала», – сообщили на официальном сайте мадридского клуба.

Ранее Переса выбирали президентом четыре раза подряд – в 2009, 2013, 2017 и 2021 годах. Кроме того, он занимал эту должность с 2000 по 2006 год.

За время руководства Переса, «Реал» выиграл внушительное количество трофеев – Лигу чемпионов (7 раз), Ла Лигу (7), Кубок Испании (2), Суперкубок Испании (2), Суперкубок УЕФА (5) и клубный чемпионат мира (5).

Ранее сообщалось, что Флорентино Перес может уволить наставника мадридского клуба Карло Анчелотти.

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Микола Титюк Источник: ФК Реал Мадрид
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