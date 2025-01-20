Хочет сумасшедшие деньги. Неймар предложил Аль-Хилялю расторгнуть контракт

Бразильский вингер саудовского «Аль-Хиляля» Неймар предложил своему нынешнему клубу расторгнуть контракт, сообщает издание Ge Globo.

По информации источника, 32-летний футболист не планирует отказываться от 65 миллионов евро, которые должен был бы заработать за последние полгода соглашения, но готов позволить «Аль-Хилялю» в случае расторжения контракта выплатить их в течение большего количества месяцев, что облегчило бы процесс платежей для саудовского клуба.

В сезоне 2024/25 Неймар провел 2 матча на клубном уровне, не отметившись ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Неймар близок к возвращению в родной бразильский «Сантос».