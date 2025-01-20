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  4. Хочет сумасшедшие деньги. Неймар предложил Аль-Хилялю расторгнуть контракт
Саудовская Аравия
20 января 2025, 12:48 | Обновлено 20 января 2025, 12:49
1211
1

Хочет сумасшедшие деньги. Неймар предложил Аль-Хилялю расторгнуть контракт

Бразилец не планирует отказываться от остальной зарплаты

20 января 2025, 12:48 | Обновлено 20 января 2025, 12:49
1211
1
Хочет сумасшедшие деньги. Неймар предложил Аль-Хилялю расторгнуть контракт
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Бразильский вингер саудовского «Аль-Хиляля» Неймар предложил своему нынешнему клубу расторгнуть контракт, сообщает издание Ge Globo.

По информации источника, 32-летний футболист не планирует отказываться от 65 миллионов евро, которые должен был бы заработать за последние полгода соглашения, но готов позволить «Аль-Хилялю» в случае расторжения контракта выплатить их в течение большего количества месяцев, что облегчило бы процесс платежей для саудовского клуба.

В сезоне 2024/25 Неймар провел 2 матча на клубном уровне, не отметившись ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Неймар близок к возвращению в родной бразильский «Сантос».

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Дмитро Вус Источник: Globo Esporte
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MaximusOne
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