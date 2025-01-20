Андриевский назвал лучшего футболиста мира. Это не Месси и не Винисиус

Полузащитник житомирского «Полесья» Александр Андриевский высказался об аргентинце Лионеле Месси и португальце Криштиану Роналлу.

– Самый памятный твой матч за твою карьеру?

– Наверное, когда мы играли с «Барселоной» на Камп Ноу. Там 2:1 проиграли, но по игре мы играли очень интересно. Мне понравилось, если бы получил большое удовольствие от того матча, от своей игры, и от игры команд.

– Это еще «Барселона», когда Месси был?

– Да, еще с Месси.

– Как играть против Месси?

– Ну, тяжело, да. Без мяча в основном, но было интересно и приятно с легендой футбола сыграть. К сожалению, не сыграл я против Криштиану, потому что он для меня, как бы номер один, но с Месси было тоже очень приятно.

– А Криштиану до сих пор номер один?

– Да.

– А почему?

– Ну, как мне кажется, Месси больше талант, а Криштиану себя сам сделал. Ну, конечно, у него тоже есть талант, но я слежу за ним, какая у него дисциплина на невероятном уровне. Поэтому для меня он остается номер один всегда, даже сейчас, когда ему 40.

– Ему еще нет, в феврале будет 40.

– Я думаю, я уверен, что он 1000 голов забьет.

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