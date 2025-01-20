«Сказали мне как есть». Андриевский объяснил, почему оставил Динамо

Полузащитник житомирского «Полесья» Александр Андриевский объяснил, почему покинул киевское «Динамо».

– Почему завершилось ваше сотрудничество с «Динамо»?

– У меня через полгода завершался контракт, мы поговорили с главным тренером, он сказал, что я могу искать себе новую команду. Он на меня не рассчитывает. Так и решили, сказали мне как есть, и я за это благодарен. Сейчас в интернете много разного читаю по поводу этого.

– С какими эмоциями читаешь то, что пишут?

– Эмоции не очень приятные, потому что там много неправды.

– Что именно?

– То, что я кого-то обманул, что я в «Динамо» кого-то обманул, всех пообманывал, чтобы оказаться в «Полесье». Но это не так.

– Как ты думаешь, откуда, так сказать, растут ноги, почему различные инсинуации появляются в интернете?

– Ну как, у меня есть свои мысли. Для меня это грязь, и я не хочу комментировать это.

Ранее Александр Андриевский опроверг слухи об обмане братьев Суркисов ради перехода в «Полесье».