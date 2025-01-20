«Сказали мне как есть». Андриевский объяснил, почему оставил Динамо
Полузащитник «Полесья» прокомментировал свой уход из киевского клуба
Полузащитник житомирского «Полесья» Александр Андриевский объяснил, почему покинул киевское «Динамо».
– Почему завершилось ваше сотрудничество с «Динамо»?
– У меня через полгода завершался контракт, мы поговорили с главным тренером, он сказал, что я могу искать себе новую команду. Он на меня не рассчитывает. Так и решили, сказали мне как есть, и я за это благодарен. Сейчас в интернете много разного читаю по поводу этого.
– С какими эмоциями читаешь то, что пишут?
– Эмоции не очень приятные, потому что там много неправды.
– Что именно?
– То, что я кого-то обманул, что я в «Динамо» кого-то обманул, всех пообманывал, чтобы оказаться в «Полесье». Но это не так.
– Как ты думаешь, откуда, так сказать, растут ноги, почему различные инсинуации появляются в интернете?
– Ну как, у меня есть свои мысли. Для меня это грязь, и я не хочу комментировать это.
Ранее Александр Андриевский опроверг слухи об обмане братьев Суркисов ради перехода в «Полесье».
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