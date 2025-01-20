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Украина. Премьер лига
20 января 2025, 10:11 | Обновлено 20 января 2025, 10:38
1213
2

«Сказали мне как есть». Андриевский объяснил, почему оставил Динамо

Полузащитник «Полесья» прокомментировал свой уход из киевского клуба

20 января 2025, 10:11 | Обновлено 20 января 2025, 10:38
1213
2
«Сказали мне как есть». Андриевский объяснил, почему оставил Динамо
ФК Полесье. Александр Андриевский

Полузащитник житомирского «Полесья» Александр Андриевский объяснил, почему покинул киевское «Динамо».

– Почему завершилось ваше сотрудничество с «Динамо»?

– У меня через полгода завершался контракт, мы поговорили с главным тренером, он сказал, что я могу искать себе новую команду. Он на меня не рассчитывает. Так и решили, сказали мне как есть, и я за это благодарен. Сейчас в интернете много разного читаю по поводу этого.

– С какими эмоциями читаешь то, что пишут?

– Эмоции не очень приятные, потому что там много неправды.

– Что именно?

– То, что я кого-то обманул, что я в «Динамо» кого-то обманул, всех пообманывал, чтобы оказаться в «Полесье». Но это не так.

– Как ты думаешь, откуда, так сказать, растут ноги, почему различные инсинуации появляются в интернете?

– Ну как, у меня есть свои мысли. Для меня это грязь, и я не хочу комментировать это.

Ранее Александр Андриевский опроверг слухи об обмане братьев Суркисов ради перехода в «Полесье».

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Дмитро Вус Источник: ФК Полесье
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Комментарии 2
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Tonk
Так а в чому проблема? Пів року зп не платити, міг би через пів року все рівно вільним агентом перейти, для Динамо ж краще зараз, проблему роздувають на рівному місці
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+2
MIRRA
...просто не стрибнув вище Зорі... Потрібно було там залишатися ще на сезон, може б Юра-кротобой щось з тебе зліпив би...
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+1
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