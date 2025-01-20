Елена Рыбакина – Мэдисон Киз. Соперница Свитолиной. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала Australian Open 2025 20 января в 05:00
20 января на Открытом чемпионате Австралии 2025 продолжаются матчи 1/8 финала.
Американка Мэдисон Киз (США, WTA 14) сыграет против Елены Рыбакиной (Казахстан, WTA 7). Поединок пройдет вторым запуском на Margaret Court Arena после игры Хаддад Майя / Зигемунд – Дабровски / Рутлифф. Ориентировочное время начала игры – 05:00.
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Это будет пятая встреча соперниц. Счет 2:2.
Победительница противостояния в четвертьфинале сыграет против Элины Свитолиной (Украина, WTA 27).
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