Елена Рыбакина – Мэдисон Киз. Соперница Свитолиной. Смотреть онлайн. LIVE

20 января на Открытом чемпионате Австралии 2025 продолжаются матчи 1/8 финала.

Американка Мэдисон Киз (США, WTA 14) сыграет против Елены Рыбакиной (Казахстан, WTA 7). Поединок пройдет вторым запуском на Margaret Court Arena после игры Хаддад Майя / Зигемунд – Дабровски / Рутлифф. Ориентировочное время начала игры – 05:00.

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Это будет пятая встреча соперниц. Счет 2:2.

Победительница противостояния в четвертьфинале сыграет против Элины Свитолиной (Украина, WTA 27).

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