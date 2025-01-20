Бельгия чемпионаты. Лидеры баллов не теряли, Генк остался на троне

С 17 по 19 января в чемпионате Бельгии был сыгран 22-й тур.

«Брюгге» без лишних проблем разобралось с командой «Беерсхот». Счет встречи – 4:2.

Лидер первенства «Генк», будучи на выезде, оформил волевую победу над «Мехеленом» – 2:1.

Шанс набрать три пункта не упустил и «Андерлехт», переигравший со счетом 2:0 «Кортрейк».

Бельгия чемпионаты. 22-й тур, 17-19 января

17.01. 21:45. «Гент» – «Шарлеруа» – 1:1

18.01. 17:00. «Дендер» – «Серкль Брюгге» – 0:1

18.01. 19:15. «Мехелен» – «Генк» – 1:2

18.01. 21:45. «Брюгге» – «Беерсхот» – 4:2

19.01. 14:30. «Кортрейк» – «Андерлехт» – 0:2

19.01. 17:00. «Юнион Сен-Жилуаз» – «Ауд-Хеверле Левен» – 1:0

19.01. 19:30. «Сент-Трюйден» – «Стандарт» – 1:2

19.01. 20:15. «Антверпен» – «Вестерло» – 3:2

Турнирная таблица