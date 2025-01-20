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Бельгия
20 января 2025, 05:24 | Обновлено 20 января 2025, 05:25
27
0

Бельгия чемпионаты. Лидеры баллов не теряли, Генк остался на троне

В прошлом уикенде в чемпионате Бельгии прошел 22-й тур

20 января 2025, 05:24 | Обновлено 20 января 2025, 05:25
27
0
Бельгия чемпионаты. Лидеры баллов не теряли, Генк остался на троне
Getty Images/Global Images Ukraine

С 17 по 19 января в чемпионате Бельгии был сыгран 22-й тур.

«Брюгге» без лишних проблем разобралось с командой «Беерсхот». Счет встречи – 4:2.

Лидер первенства «Генк», будучи на выезде, оформил волевую победу над «Мехеленом» – 2:1.

Шанс набрать три пункта не упустил и «Андерлехт», переигравший со счетом 2:0 «Кортрейк».

Бельгия чемпионаты. 22-й тур, 17-19 января

  • 17.01. 21:45. «Гент» – «Шарлеруа» – 1:1
  • 18.01. 17:00. «Дендер» – «Серкль Брюгге» – 0:1
  • 18.01. 19:15. «Мехелен» – «Генк» – 1:2
  • 18.01. 21:45. «Брюгге» – «Беерсхот» – 4:2
  • 19.01. 14:30. «Кортрейк» – «Андерлехт» – 0:2
  • 19.01. 17:00. «Юнион Сен-Жилуаз» – «Ауд-Хеверле Левен» – 1:0
  • 19.01. 19:30. «Сент-Трюйден» – «Стандарт» – 1:2
  • 19.01. 20:15. «Антверпен» – «Вестерло» – 3:2

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Генк 22 15 3 4 44 - 28 48
2 Брюгге 22 14 5 3 51 - 25 47
3 Юнион Сент-Жилуаз 22 9 10 3 31 - 19 37
4 Андерлехт 22 10 6 6 38 - 21 36
5 Антверпен 21 9 6 6 37 - 22 33
6 Гент 22 8 8 6 31 - 25 32
7 Стандард 22 8 7 7 15 - 22 31
8 Шарлеруа 22 8 4 10 23 - 26 28
9 Дендер 22 7 7 8 27 - 34 28
10 Мехелен 22 7 6 9 36 - 29 27
11 Серкль Брюгге 22 7 6 9 23 - 32 27
12 Ауд-Хеверле 22 5 10 7 19 - 24 25
13 Вестерло 21 6 5 10 35 - 36 23
14 Сент-Трюйден 22 5 7 10 27 - 43 22
15 Кортрейк 22 5 3 14 17 - 42 18
16 Беерсхот 22 2 7 13 21 - 47 13
Полная таблица

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Андерлехт Брюгге Беерсхот Стандард Гент Вестерло Шарлеруа Антверпен чемпионат Бельгии по футболу Мехелен Кортрейк Сент-Трюйден Ауд-Хеверле Левен Генк Серкль Брюгге Юнион Сен-Жилуаз Дендер
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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