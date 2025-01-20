Бельгия20 января 2025, 05:24 | Обновлено 20 января 2025, 05:25
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Бельгия чемпионаты. Лидеры баллов не теряли, Генк остался на троне
В прошлом уикенде в чемпионате Бельгии прошел 22-й тур
20 января 2025, 05:24 | Обновлено 20 января 2025, 05:25
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С 17 по 19 января в чемпионате Бельгии был сыгран 22-й тур.
«Брюгге» без лишних проблем разобралось с командой «Беерсхот». Счет встречи – 4:2.
Лидер первенства «Генк», будучи на выезде, оформил волевую победу над «Мехеленом» – 2:1.
Шанс набрать три пункта не упустил и «Андерлехт», переигравший со счетом 2:0 «Кортрейк».
Бельгия чемпионаты. 22-й тур, 17-19 января
- 17.01. 21:45. «Гент» – «Шарлеруа» – 1:1
- 18.01. 17:00. «Дендер» – «Серкль Брюгге» – 0:1
- 18.01. 19:15. «Мехелен» – «Генк» – 1:2
- 18.01. 21:45. «Брюгге» – «Беерсхот» – 4:2
- 19.01. 14:30. «Кортрейк» – «Андерлехт» – 0:2
- 19.01. 17:00. «Юнион Сен-Жилуаз» – «Ауд-Хеверле Левен» – 1:0
- 19.01. 19:30. «Сент-Трюйден» – «Стандарт» – 1:2
- 19.01. 20:15. «Антверпен» – «Вестерло» – 3:2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Генк
|22
|15
|3
|4
|44 - 28
|48
|2
|Брюгге
|22
|14
|5
|3
|51 - 25
|47
|3
|Юнион Сент-Жилуаз
|22
|9
|10
|3
|31 - 19
|37
|4
|Андерлехт
|22
|10
|6
|6
|38 - 21
|36
|5
|Антверпен
|21
|9
|6
|6
|37 - 22
|33
|6
|Гент
|22
|8
|8
|6
|31 - 25
|32
|7
|Стандард
|22
|8
|7
|7
|15 - 22
|31
|8
|Шарлеруа
|22
|8
|4
|10
|23 - 26
|28
|9
|Дендер
|22
|7
|7
|8
|27 - 34
|28
|10
|Мехелен
|22
|7
|6
|9
|36 - 29
|27
|11
|Серкль Брюгге
|22
|7
|6
|9
|23 - 32
|27
|12
|Ауд-Хеверле
|22
|5
|10
|7
|19 - 24
|25
|13
|Вестерло
|21
|6
|5
|10
|35 - 36
|23
|14
|Сент-Трюйден
|22
|5
|7
|10
|27 - 43
|22
|15
|Кортрейк
|22
|5
|3
|14
|17 - 42
|18
|16
|Беерсхот
|22
|2
|7
|13
|21 - 47
|13
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