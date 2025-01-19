Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мбаппе забил свой 301-й гол на клубном уровне во всех соревнованиях
Испания
19 января 2025, 22:42 |
218
0

Мбаппе забил свой 301-й гол на клубном уровне во всех соревнованиях

В матче против «Лас-Пальмас» Килиан оформил дубль

19 января 2025, 22:42 |
218
0
Мбаппе забил свой 301-й гол на клубном уровне во всех соревнованиях
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

19 января в рамках 20-го тура испанской Ла Лиги на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялся поединок между командами «Реал Мадрид» и «Лас-Пальмас». Встреча завершилась победой «сливочных» со счетом 4:1. Забитыми мячами отметились Фабиу Силва, Килиан Мбаппе (дубль), Браим Диас и Родриго.

Благодаря дублю в ворота «Лас-Пальмаса» Мбаппе достиг отметки в 301 гол на клубном уровне (256 за «ПСЖ», 27 за «Монако», 18 за мадридский «Реал»). Также в этом матче Килиан реализовал свой 46-й пенальти из 58 возможных (79%).

В розыгрыше Ла Лиги в этом сезоне французский нападающий провел 18 матчей, забил 12 голов и отдал 2 ассиста. «Сливочные» занимают первое место в лиге с 46 очками.

По теме:
Он тренировал Реал. Стало известно, кто может возглавить сборную Бельгии
Внимательно следят. Реал нацелился на подписание таланта Милана
Источник: Реал може возглавить Юрген Клопп, бывший наставник Ливерпуля
Килиан Мбаппе Реал Мадрид Лас-Пальмас чемпионат Испании по футболу Ла Лига статистика
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Как поражение». Фанаты отреагировали на победу Ноттингем над Саутгемптоном
Футбол | 19 января 2025, 23:40 0
«Как поражение». Фанаты отреагировали на победу Ноттингем над Саутгемптоном
«Как поражение». Фанаты отреагировали на победу Ноттингем над Саутгемптоном

Ноттингем Форест победил Саутгемптон со счетом 3:2 в матче 22-го тура АПЛ

Месси назвал лучшего нападающего в истории футбола
Футбол | 19 января 2025, 07:15 2
Месси назвал лучшего нападающего в истории футбола
Месси назвал лучшего нападающего в истории футбола

Лионель выделил бразильца Роналдо

Усик уйдет из бокса, Свитолина сыграет с россиянкой, Холанд получит 500 млн
Футбол | 19.01.2025, 13:02
Усик уйдет из бокса, Свитолина сыграет с россиянкой, Холанд получит 500 млн
Усик уйдет из бокса, Свитолина сыграет с россиянкой, Холанд получит 500 млн
Сливочные – первые. Реал с невероятным Мбаппе без шансов разбил Лас-Пальмас
Футбол | 19.01.2025, 19:11
Сливочные – первые. Реал с невероятным Мбаппе без шансов разбил Лас-Пальмас
Сливочные – первые. Реал с невероятным Мбаппе без шансов разбил Лас-Пальмас
Леннокс ЛЬЮИС: Усик тогда симулировал. Знаете, чтобы я делал на его месте?
Бокс | 19.01.2025, 07:41
Леннокс ЛЬЮИС: Усик тогда симулировал. Знаете, чтобы я делал на его месте?
Леннокс ЛЬЮИС: Усик тогда симулировал. Знаете, чтобы я делал на его месте?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Реале обеспокоены тем, что Куртуа может сыграть против сборной Украины
В Реале обеспокоены тем, что Куртуа может сыграть против сборной Украины
18.01.2025, 22:53 2
Футбол
Джеррард назвал величайшего вратаря в истории. Он до сих пор играет
Джеррард назвал величайшего вратаря в истории. Он до сих пор играет
18.01.2025, 01:28
Футбол
«Забрал это у Усика». Экс-тренер Майка Тайсона отреагировал на уход Фьюри 
«Забрал это у Усика». Экс-тренер Майка Тайсона отреагировал на уход Фьюри 
18.01.2025, 02:19
Бокс
Уже 5-й. Довбик догнал Лаутаро и Лукаку в гонке бомбардиров Серии А
Уже 5-й. Довбик догнал Лаутаро и Лукаку в гонке бомбардиров Серии А
18.01.2025, 00:59 2
Футбол
Стала известна половина участниц 1/4 финала Australian Open 2025
Стала известна половина участниц 1/4 финала Australian Open 2025
19.01.2025, 07:26 2
Теннис
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, из-за чего Усика никто не может победить?»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, из-за чего Усика никто не может победить?»
18.01.2025, 07:34
Бокс
Не Месси или Роналду. Легендарный Кака назвал любимого игрока современности
Не Месси или Роналду. Легендарный Кака назвал любимого игрока современности
18.01.2025, 23:22 3
Футбол
БРИЕДИС: «Саудиты не заплатят Усику большие деньги. Он уйдет на пенсию»
БРИЕДИС: «Саудиты не заплатят Усику большие деньги. Он уйдет на пенсию»
18.01.2025, 08:39 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем