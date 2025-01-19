Мбаппе забил свой 301-й гол на клубном уровне во всех соревнованиях

19 января в рамках 20-го тура испанской Ла Лиги на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялся поединок между командами «Реал Мадрид» и «Лас-Пальмас». Встреча завершилась победой «сливочных» со счетом 4:1. Забитыми мячами отметились Фабиу Силва, Килиан Мбаппе (дубль), Браим Диас и Родриго.

Благодаря дублю в ворота «Лас-Пальмаса» Мбаппе достиг отметки в 301 гол на клубном уровне (256 за «ПСЖ», 27 за «Монако», 18 за мадридский «Реал»). Также в этом матче Килиан реализовал свой 46-й пенальти из 58 возможных (79%).

В розыгрыше Ла Лиги в этом сезоне французский нападающий провел 18 матчей, забил 12 голов и отдал 2 ассиста. «Сливочные» занимают первое место в лиге с 46 очками.