Мбаппе забил свой 301-й гол на клубном уровне во всех соревнованиях
В матче против «Лас-Пальмас» Килиан оформил дубль
19 января в рамках 20-го тура испанской Ла Лиги на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоялся поединок между командами «Реал Мадрид» и «Лас-Пальмас». Встреча завершилась победой «сливочных» со счетом 4:1. Забитыми мячами отметились Фабиу Силва, Килиан Мбаппе (дубль), Браим Диас и Родриго.
Благодаря дублю в ворота «Лас-Пальмаса» Мбаппе достиг отметки в 301 гол на клубном уровне (256 за «ПСЖ», 27 за «Монако», 18 за мадридский «Реал»). Также в этом матче Килиан реализовал свой 46-й пенальти из 58 возможных (79%).
В розыгрыше Ла Лиги в этом сезоне французский нападающий провел 18 матчей, забил 12 голов и отдал 2 ассиста. «Сливочные» занимают первое место в лиге с 46 очками.
301 - Face à Las Palmas, Kylian Mbappé a franchi la barre des 300 buts marqués en club toutes compétitions confondues (256 avec Paris, 27 avec Monaco, 18 avec le Real Madrid). Spartiate. pic.twitter.com/d0Nsoelf3s— OptaJean (@OptaJean) January 19, 2025
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