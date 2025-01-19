«Плохая игра». Фанаты отреагировали на поражение МЮ от Брайтона

19 января состоялся матч 22-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Брайтоном», который завершился победой гостей со счетом 1:3.

Янкуба Минте открыл счет на 5-й минуте, но уже на 23-й минуте «Юнайтед» сравнял с пенальти Бруну Фернандеша. Во втором тайме Каору Митома вывел «Брайтон» вперед на 60-й минуте, а Жоржиньо Рюттер установил окончательный счет на 76-й минуте.

Фанаты «Манчестер Юнайтед» разочарованы слабой игрой своей команды во второй половине матча.

Krishna Anand: «Не удивительно. Команда учится, Аморим новичок, но что меня удивляет, так это полное бездействие на трансферном рынке, чтобы привлечь лучших игроков. Или, на самом деле, это меня не удивляет».

Voice On Soccer: «Плохая игра, но это то, что досталось Амориму в наследство. Позвольте ему создать команду, которая сможет уверенно играть в его стиле, и он добьется результатов. В этом клубе необходима чистка, и уже давно».

Krisbee: «Все благодаря Онане»

Ja Loka: «Манчестер Юнайтед» нуждается в надежной защите. Вот почему им стоит провести обмен с «Челси» до закрытия трансферного окна. Просто обменять Акселя Дисаси на Гарначо и Бадьяшиля на Амада Диалло. Нельзя продолжать сезон с отрицательной разницей мячей».

Mr. Paul NZEREBENDE: «Пожалуйста, раздувайте это поражение так, как вы раздували победу над «Арсеналом».

LifeInVanCity: «Андре Онана – худший вратарь за всю историю «Манчестер Юнайтед».

A A Beli: «Доминирование «Брайтона» над «Манчестер Юнайтед» у себя дома действительно впечатляет. С другой стороны, самого разрекламированного игрока вчерашнего дня, Амада, нигде не было видно. Я не устаю повторять, что не стоит обманываться однодневным выступлением игрока».

Daniel Regha: «Нельзя винить только Онану в сегодняшнем выступлении «Манчестер Юнайтед», он мог бы проделать лучшую работу, но то же самое можно сказать и обо всей команде. С ошибкой Онаны или без нее «Брайтон» все равно играл лучше и мог легко выиграть матч. Надеюсь, команда станет лучше».