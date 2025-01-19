ВИДЕО. Ман Сити издевается. Доку, Холанд и Макати довели счет до 6:0

19 января в 18:30 проходит матч 22-го тура АПЛ, в котором «Ипсвич Таун» играет с «Манчестер Сити».

Команды встречаются на стадионе «Портмен Роуд» в Ипсвиче.

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Ман Сити издевается над Ипсвичем. Во втором тайме забили Жереми Доку, Эрлинг Холанд, Джеймс Макати. Счет стал 6:0.

❗️ Видео в Telegram: все голы матча АПЛ

ГОЛ! 0:4. Жереми Доку, 49 мин

ГОЛ! 0:5. Эрлинг Холанд, 57 мин

ГОЛ! 0:6. Джеймс Макати, 70 мин