Англия19 января 2025, 19:23 | Обновлено 19 января 2025, 19:46
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ВИДЕО. Фил Фоден оформил дубль за Ман Сити в конце первого тайма
Манчестер Сити ведет в счете 3:0 в матче против Ипсвич Таун
19 января 2025, 19:23 | Обновлено 19 января 2025, 19:46
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19 января в 18:30 проходит матч 22-го тура АПЛ, в котором «Ипсвич Таун» играет с «Манчестер Сити».
Команды встречаются на стадионе «Портмен Роуд» в Ипсвиче.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Фил Фоден оформил дубль в конце первого тайма Манчестер Сити ведет в счете, 3:0, перерыв.
❗️ Видео в Telegram: все голы матча АПЛ
ГОЛ! 0:3. Фил Фоден, 42 мин
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