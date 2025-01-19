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Англия
19 января 2025, 19:23 | Обновлено 19 января 2025, 19:46
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0

ВИДЕО. Фил Фоден оформил дубль за Ман Сити в конце первого тайма

Манчестер Сити ведет в счете 3:0 в матче против Ипсвич Таун

19 января 2025, 19:23 | Обновлено 19 января 2025, 19:46
130
0
ВИДЕО. Фил Фоден оформил дубль за Ман Сити в конце первого тайма
Getty Images/Global Images Ukraine

19 января в 18:30 проходит матч 22-го тура АПЛ, в котором «Ипсвич Таун» играет с «Манчестер Сити».

Команды встречаются на стадионе «Портмен Роуд» в Ипсвиче.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Фил Фоден оформил дубль в конце первого тайма Манчестер Сити ведет в счете, 3:0, перерыв.

❗️ Видео в Telegram: все голы матча АПЛ

ГОЛ! 0:3. Фил Фоден, 42 мин

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Ипсвич чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Фил Фоден видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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