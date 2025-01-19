ВИДЕО. Фил Фоден оформил дубль за Ман Сити в конце первого тайма

19 января в 18:30 проходит матч 22-го тура АПЛ, в котором «Ипсвич Таун» играет с «Манчестер Сити».

Команды встречаются на стадионе «Портмен Роуд» в Ипсвиче.

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Фил Фоден оформил дубль в конце первого тайма Манчестер Сити ведет в счете, 3:0, перерыв.

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ГОЛ! 0:3. Фил Фоден, 42 мин