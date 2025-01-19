Англия19 января 2025, 19:07 | Обновлено 19 января 2025, 19:14
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ВИДЕО. Два гола за 4 минуты. Фоден и Ковачич обеспечили перевес Ман Сити
Горожане считаются явными фаворитами матча против Ипсвич Таун
19 января 2025, 19:07 | Обновлено 19 января 2025, 19:14
136
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19 января в 18:30 проходит матч 22-го тура АПЛ, в котором «Ипсвич Таун» играет с «Манчестер Сити».
Команды встречаются на стадионе «Портмен Роуд» в Ипсвиче.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Гости, считающиеся явными фаворитами матча, забили два гола за 4 минуты.
Фил Фоден и Матео Ковачич обеспечили перевес Манчестер Сити в середине первого тайма.
❗️ Видео в Telegram: все голы матча АПЛ
ГОЛ! 0:1. Фил Фоден, 27 мин
ГОЛ! 0:2. Матео Ковачич, 31 мин
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