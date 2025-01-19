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Англия
19 января 2025, 19:07 | Обновлено 19 января 2025, 19:14
136
0

ВИДЕО. Два гола за 4 минуты. Фоден и Ковачич обеспечили перевес Ман Сити

Горожане считаются явными фаворитами матча против Ипсвич Таун

19 января 2025, 19:07 | Обновлено 19 января 2025, 19:14
136
0
ВИДЕО. Два гола за 4 минуты. Фоден и Ковачич обеспечили перевес Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

19 января в 18:30 проходит матч 22-го тура АПЛ, в котором «Ипсвич Таун» играет с «Манчестер Сити».

Команды встречаются на стадионе «Портмен Роуд» в Ипсвиче.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гости, считающиеся явными фаворитами матча, забили два гола за 4 минуты.

Фил Фоден и Матео Ковачич обеспечили перевес Манчестер Сити в середине первого тайма.

❗️ Видео в Telegram: все голы матча АПЛ

ГОЛ! 0:1. Фил Фоден, 27 мин

ГОЛ! 0:2. Матео Ковачич, 31 мин

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Ипсвич чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига видео голов и обзор Фил Фоден Матео Ковачич
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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