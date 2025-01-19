ВИДЕО. Два гола за 4 минуты. Фоден и Ковачич обеспечили перевес Ман Сити

19 января в 18:30 проходит матч 22-го тура АПЛ, в котором «Ипсвич Таун» играет с «Манчестер Сити».

Команды встречаются на стадионе «Портмен Роуд» в Ипсвиче.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гости, считающиеся явными фаворитами матча, забили два гола за 4 минуты.

Фил Фоден и Матео Ковачич обеспечили перевес Манчестер Сити в середине первого тайма.

❗️ Видео в Telegram: все голы матча АПЛ

ГОЛ! 0:1. Фил Фоден, 27 мин

ГОЛ! 0:2. Матео Ковачич, 31 мин