ВИДЕО. Разгромный счет. Реал забил четвертый гол в ворота Лас-Пальмаса
Забитым мячом отметился Родриго
В воскресенье, 19 января, проходит матч 20-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Лас-Пальмасом».
Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
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На 57-й минуте звездный форвард Родриго забил четвертый гол в ворота «Лас-Пальмаса».
Ла Лига. 20-й тур. 19 января
Реал – Лас-Пальмас – 4:1 (матч продолжаеться)
Голы: Мбаппе, 18 (пен), 36, Б.Диас, 33, Родриго, 57 – Фабиу Силва, 1
ВИДЕО. Разгромный счет. Реал забил четвертый гол в ворота Лас-Пальмаса.
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