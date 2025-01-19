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Испания
19 января 2025, 18:43 | Обновлено 19 января 2025, 18:59
253
0

ВИДЕО. Разгромный счет. Реал забил четвертый гол в ворота Лас-Пальмаса

Забитым мячом отметился Родриго

19 января 2025, 18:43 | Обновлено 19 января 2025, 18:59
253
0
ВИДЕО. Разгромный счет. Реал забил четвертый гол в ворота Лас-Пальмаса
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 19 января, проходит матч 20-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Лас-Пальмасом».

Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча смотрите LIVE в Telegram-канале Sport.ua.

На 57-й минуте звездный форвард Родриго забил четвертый гол в ворота «Лас-Пальмаса».

Ла Лига. 20-й тур. 19 января

Реал – Лас-Пальмас – 4:1 (матч продолжаеться)

Голы: Мбаппе, 18 (пен), 36, Б.Диас, 33, Родриго, 57 – Фабиу Силва, 1

ВИДЕО. Разгромный счет. Реал забил четвертый гол в ворота Лас-Пальмаса.

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Лас-Пальмас чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига видео голов и обзор Фабиу Силва Килиан Мбаппе Родриго Гоес Браим Диас
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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