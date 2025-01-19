Испания19 января 2025, 17:50 | Обновлено 19 января 2025, 18:29
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ВИДЕО. Гол на первой минуте. Лас-Пальмас забил в ворота Реала
Гол забил Фабиу Силва
19 января 2025, 17:50 | Обновлено 19 января 2025, 18:29
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В воскресенье, 19 января, проходит матч 20-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Лас-Пальмасом».
Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
Все самые яркие моменты матча смотрите LIVE в Telegram-канале Sport.ua.
На первой минуте встречи нападающий гостей Фабиу Силва вывел «Лас-Пальмас» вперед.
Ла Лига. 20-й тур. 19 января
Реал – Лас-Пальмас – 0:1 (матч продолжается)
Голы: Фабиу Силва, 1
ГОЛ! 0:1 Фабиу Силва, 1
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