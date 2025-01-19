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Испания
19 января 2025, 17:50 | Обновлено 19 января 2025, 18:29
327
0

ВИДЕО. Гол на первой минуте. Лас-Пальмас забил в ворота Реала

Гол забил Фабиу Силва

19 января 2025, 17:50 | Обновлено 19 января 2025, 18:29
327
0
ВИДЕО. Гол на первой минуте. Лас-Пальмас забил в ворота Реала
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 19 января, проходит матч 20-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Лас-Пальмасом».

Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча смотрите LIVE в Telegram-канале Sport.ua.

На первой минуте встречи нападающий гостей Фабиу Силва вывел «Лас-Пальмас» вперед.

Ла Лига. 20-й тур. 19 января

Реал – Лас-Пальмас – 0:1 (матч продолжается)

Голы: Фабиу Силва, 1

ГОЛ! 0:1 Фабиу Силва, 1

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Лас-Пальмас чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига видео голов и обзор Фабиу Силва
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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