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Испания
19 января 2025, 18:20 | Обновлено 19 января 2025, 18:25
279
0

ВИДЕО. Дубль Мбаппе и гол Диаса принесли Реалу перевес над Лас-Пальмас

Завершился первый тайм 20-го тура Ла Лиги

19 января 2025, 18:20 | Обновлено 19 января 2025, 18:25
279
0
ВИДЕО. Дубль Мбаппе и гол Диаса принесли Реалу перевес над Лас-Пальмас
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 19 января, в 17:15 стартовал матч 20-го тура ла Лиги между «Реалом» и «Лас-Пальмасом».

Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча смотрите LIVE в Telegram-каналі Sport.ua.

В первом тайме за хозяев дубль оформил Килиан Мбаппе, также гол забил Браим Диас. Гости ответили голом Фабиу Силвы

Ла Лига. 20-й тур. 19 января

Реал – Лас-Пальмас – 3:1 (перерыв)

Голы: Мбаппе, 18 (пен), 36, Б.Диас, 33 – Фабиу Силва, 1

ГОЛ! 0:1 Фабіу Сілва, 1

ГОЛ! 1:1 Мбаппе, 18

ГОЛ! 2:1 Діас, 33

ГОЛ! 3:1 Мбаппе, 36

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Лас-Пальмас чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига видео голов и обзор Фабиу Силва Килиан Мбаппе
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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