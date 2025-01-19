ВИДЕО. Дубль Мбаппе и гол Диаса принесли Реалу перевес над Лас-Пальмас

В воскресенье, 19 января, в 17:15 стартовал матч 20-го тура ла Лиги между «Реалом» и «Лас-Пальмасом».

Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

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В первом тайме за хозяев дубль оформил Килиан Мбаппе, также гол забил Браим Диас. Гости ответили голом Фабиу Силвы

Ла Лига. 20-й тур. 19 января

Реал – Лас-Пальмас – 3:1 (перерыв)

Голы: Мбаппе, 18 (пен), 36, Б.Диас, 33 – Фабиу Силва, 1

ГОЛ! 0:1 Фабіу Сілва, 1

ГОЛ! 1:1 Мбаппе, 18

ГОЛ! 2:1 Діас, 33

ГОЛ! 3:1 Мбаппе, 36