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Англия
19 января 2025, 17:56 | Обновлено 19 января 2025, 18:04
587
0

ВИДЕО. Снова начудил. Онана привез курьезный гол от Брайтона

Голкипер «Манчестер Юнайтед» не справился с нервами

19 января 2025, 17:56 | Обновлено 19 января 2025, 18:04
587
0
ВИДЕО. Снова начудил. Онана привез курьезный гол от Брайтона
Getty Images/Global Images Ukraine

19 января в рамках 22-го тура АПЛ на стадионе «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» встретился с «Брайтоном».

На 76-й минуте один из игроков «Брайтона» выполнил прострел в штрафную площадь «красных дьяволов». Казалось, что Андре Онана без проблем заберет мяч. Однако, голкипер «Манчестер Юнайтед», хоть и сумел сначала завладеть мячом, сразу же выпустил его прямо на Жоржиньо Рюттера. Форвард «Брайтона» воспользовался этим и без труда отправил мяч в сетку ворот - 1:3.

Видео этого гола уже доступно в Telegram-канале «100 хвилин АПЛ».

Сейчас «Манчестер Юнайтед» уступает «Брайтону» со счетом 1:3.

Андре Онана в этом сезоне уже неоднократно допускал ошибки, которые стоили команде важных моментов. Возможно, неудачные результаты клуба влияют на уверенность голкипера.

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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