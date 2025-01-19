С Миколенко. Известны стартовые составы на матч Эвертон – Тоттенхэм

В воскресенье, 19 января, пройдет матч 22-го тура Английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Тоттенхэмом»

Встреча состоится на Гудисон Парк в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени

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Главные тренеры команд огласили стартовые составы. Украинский защитник хозяев поля Виталий Миколенко начнет матч с первых минут.

Стартовые составы на матч «Эвертон» – «Тоттенхэм»: