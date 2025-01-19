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Англия
19 января 2025, 14:47 | Обновлено 19 января 2025, 14:49
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С Миколенко. Известны стартовые составы на матч Эвертон – Тоттенхэм

Матч 22-го тура Английской Премьер-лиги начнется в 16:00 по киевскому времени

19 января 2025, 14:47 | Обновлено 19 января 2025, 14:49
91
0
С Миколенко. Известны стартовые составы на матч Эвертон – Тоттенхэм
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В воскресенье, 19 января, пройдет матч 22-го тура Английской Премьер-лиги между «Эвертоном» и «Тоттенхэмом»

Встреча состоится на Гудисон Парк в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Главные тренеры команд огласили стартовые составы. Украинский защитник хозяев поля Виталий Миколенко начнет матч с первых минут.

Стартовые составы на матч «Эвертон» – «Тоттенхэм»:

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Эвертон Тоттенхэм Эвертон - Тоттенхэм стартовые составы Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Виталий Миколенко
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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